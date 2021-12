ECLGS : le programme de garantie de crédit du gouvernement franchit la barre des 3 lakh cr de Rs dans les prêts sanctionnés aux MPME

Crédit et financement pour les MPME : la couverture de garantie par le NCGTC est fournie aux établissements de crédit membres en ce qui concerne le crédit qu’ils accordent aux MPME dont l’encours total de crédit pour tous les prêteurs et les jours en souffrance au 29 février 2020, est jusqu’à Rs 50 crore et jusqu’à 60 jours respectivement.

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence Rs-4,5-lakh-crore (ECLGS) annoncé l’année dernière par le gouvernement pour soutenir les MPME et d’autres entreprises avec leurs dettes opérationnelles après Covid a sanctionné des prêts d’un montant de Rs 3,09 lakh crore au 10 décembre 2021, selon les données de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC). La couverture de garantie par NCGTC est fournie aux établissements de crédit membres en ce qui concerne le crédit qu’ils accordent aux MPME dont l’encours total de crédit parmi tous les prêteurs et les jours en souffrance au 29 février 2020, est jusqu’à Rs 50 crore et jusqu’à 60 jours respectivement.

Les dernières données sur les sanctions de l’ECLGS ont été partagées par le ministère des Finances du MoS, Bhagwat Karad, dans une réponse écrite à une question posée à Rajya Sabha. Le montant sanctionné jusqu’au 10 décembre était en hausse par rapport au prêt crore de Rs 2,86 lakh sanctionné au 24 septembre 2021, selon une déclaration du ministère des Finances en septembre.

Il est important de noter que le gouvernement avait prolongé le programme jusqu’en mars de l’année prochaine à partir de septembre de cette année. Il s’agissait de la cinquième prolongation depuis le lancement du programme en mai de l’année dernière. De l’extension antérieure jusqu’en novembre de l’année dernière, l’ECLGS a été prolongée jusqu’en mars 2021, suivie de juin, puis de septembre avant une autre extension de six mois ainsi qu’une extension ultérieure de la portée afin d’inclure davantage de secteurs et de marchés. En outre, la dernière date de décaissement dans le cadre du programme a été prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Le total des bénéficiaires du programme ECLGS a dépassé 1,25 crore. «Plus d’environ Rs 2,90 prêts crore lakh ont été sanctionnés (sous ECLGS). Avec ce soutien, plus de 1,25 crore de bénéficiaires ont renforcé leur entreprise. La majorité d’entre elles sont des MPME », avait déclaré le 12 novembre le Premier ministre Narendra Modi lors du lancement virtuel du RBI Retail Direct Scheme et du Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme.

Cependant, selon un rapport de TransUnion Cibil plus tôt ce mois-ci, 57% des emprunteurs de l’ECLGS ont déclaré qu’il n’était pas facile de bénéficier de la facilité de crédit dans le cadre du programme. L’étude était basée sur des données d’échantillon de prêts d’un montant de 1,45 crore de lakh de Rs décaissés sur 1,7 crore de lakh de Rs en décaissement global au titre de l’ECLGS 1.0 et de l’ECLGS 2.0 jusqu’en mars 2021.

