Eclipse lunaire 2021: Comment regarder la lune de sang, la supermoon et l’éclipse lunaire

Le 26 mai, la Terre passera entre le soleil et la lune, projetant une ombre sur la surface de la lune et lui donnant une couleur rouge foncé pendant 14 minutes et 30 secondes. Vers le coucher de la lune – juste avant le lever du soleil – la côte ouest des États-Unis pourra voir une éclipse presque totale. De nombreuses régions des Amériques et d’Asie pourront voir une éclipse partielle. Et vous êtes en Australie orientale, vous avez de la chance: toute l’éclipse sera visible pour vous.

Si vous êtes dans une zone qui peut voir l’éclipse, sa phase totale commencera à 11h11 UTC (temps universel coordonné) le 26 mai et se terminera à 11h25 UTC. (Ce sera après le lever du soleil dans de nombreuses régions du monde. Convertissez ici l’heure UTC en heure locale.) La nuit de la pleine lune, la lune se lève à l’est après le coucher du soleil, puis se couche à l’ouest avant le lever du soleil. . Ce sera la première éclipse lunaire totale depuis 2019.

Site Web de l’éclipse de la NASA / Prédictions de l’éclipse par Fred Espenak, GSFC de la NASA

Comme consolation pour ceux qui ne peuvent pas voir l’éclipse totale, la lune sera également proche de son approche la plus proche de la Terre, ce qui en fera une «supermoon» – ce qui signifie qu’elle apparaîtra légèrement plus grande dans le ciel pour tout le monde sur Terre. (Cela se produit une fois toutes les 14 pleines lunes environ.)

Que vous puissiez voir l’éclipse ou non, c’est toujours un phénomène cool. Voici comment et pourquoi cela se produit.

Pourquoi avons-nous des éclipses lunaires?

La réponse simple est «parce que la lune passe parfois à travers l’ombre de la Terre». Mais il y a plus que ça.

Les éclipses doivent se produire pendant une pleine lune. Lorsque la lune est pleine, cela signifie que le soleil, la Terre et la lune sont alignés.

Javier Zarracina / Vox

Maintenant, vous pensez peut-être: “Pourquoi n’avons-nous pas d’éclipses lunaires à chaque pleine lune?”

L’orbite de la lune ne correspond pas parfaitement à celle de la Terre. Il est incliné de 5 degrés.

NASA

Personne ne sait vraiment pourquoi, mais cela pourrait avoir à voir avec la façon dont la lune s’est probablement formée: à partir d’un objet massif qui s’est écrasé sur la Terre.

Joss Fong / Vox

Cela signifie que pendant la plupart des pleines lunes, l’ombre manque la lune, comme vous pouvez le voir dans le diagramme ci-dessus. Mais il y a deux points sur l’orbite de la lune où l’ombre peut tomber sur Terre. Celles-ci sont appelées nœuds.

Pour qu’une éclipse totale se produise, la lune doit être au niveau ou très proche de l’un des nœuds.

Joss Fong / Vox

Lorsque le soleil, la Terre et la lune sont alignés sur un nœud, voilà!

La lune tombe sur le chemin de l’ombre de la Terre.

NASA

Il y a généralement deux ou trois éclipses lunaires dans une année donnée, et tous ceux qui ont la chance d’être du côté nocturne de la Terre ont la chance d’en être témoins.

Vous n’avez besoin d’aucun équipement spécial ou de lunettes de protection pour en voir un (contrairement à une éclipse solaire totale). Mais une paire de jumelles vous donnera une meilleure vue plus détaillée de la géographie de la lune lorsqu’elle s’assombrit dans l’ombre.

Joss Fong / Vox

Qu’est-ce qu’une super lune?

L’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait. C’est une ellipse plus longue que large. Comme la lune suit cette orbite, elle est parfois plus proche de la Terre et parfois plus loin. Au périgée, l’endroit le plus proche de son orbite par rapport à la Terre, il est à environ 30068 miles plus proche de la Terre qu’à l’apogée, lorsqu’il est le plus éloigné.

Pendant ce temps, nous voyons différentes phases de la lune – pleine, croissant, croissant et gibbeux décroissant – selon que le côté de la lune face au soleil fait face à la Terre.

Une super lune se produit lorsque ces deux cycles correspondent et que la pleine lune coïncide avec son périgée, le faisant apparaître légèrement plus grand et plus lumineux dans le ciel. Cela se produit environ une pleine lune sur 14, note Jim Lattis, astronome à l’Université du Wisconsin Madison.

La différence entre une pleine lune normale et une super lune n’est pas si significative. Comme Neil deGrasse Tyson l’a dit dans l’émission de radio StarTalk: «Si vous avez une pizza de 16 pouces, appelleriez-vous cela une super pizza par rapport à une pizza de 15 pouces?» Pour la plupart, explique la NASA, les différences entre une pleine lune normale et une supermoon «sont indiscernables» à l’œil humain.

La supermoon n’a aucune signification astronomique autre que de constituer une cible légèrement plus grande pour les astronomes de l’arrière-cour.

Pourquoi la lune devient-elle rouge pendant une éclipse lunaire?



Une éclipse lunaire de 2014, vue du sud de la Californie. Joe Klamar / . / .

Pendant une éclipse solaire totale – comme celle que l’Amérique du Nord a vue l’été dernier – tout le disque plus brillant que brillant du soleil devient noir, révélant l’atmosphère du soleil.

Ce qui se passe pendant une éclipse lunaire totale est un peu moins dramatique, mais néanmoins magnifique. Lorsque les rayons du soleil traversent l’atmosphère terrestre, ses gaz piègent et diffusent la lumière bleue dans le spectre. (C’est pourquoi le ciel apparaît bleu.) Les longueurs d’onde rouge, orange et jaune passent dans l’ombre de la Terre et sont projetées sur la lune.

Fondamentalement, une éclipse lunaire totale est comme projeter tous les couchers et levers de soleil sur la lune. Si vous êtes sur le chemin de l’éclipse du 26 mai, c’est ce à quoi vous devez vous attendre.

Joss Fong / Vox

