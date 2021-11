Éclipse lunaire de novembre 2021 : où et comment attraper la plus longue éclipse lunaire du siècle

L’éclipse d’aujourd’hui durera 3 heures, 28 minutes et 23 secondes. (Image représentative)

Eclipse lunaire de novembre 2021 : C’est Kartik Purnima aujourd’hui, ou un jour de pleine lune de bon augure, et aujourd’hui, une éclipse lunaire presque totale est sur le point de se produire. La Lune sera presque entièrement recouverte par l’ombre de la Terre. Non seulement cela, mais ce sera aussi la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle et aussi la plus longue en près de 600 ans. L’éclipse lunaire a commencé à 11h32 heure indienne et durera jusqu’à 17h34 heure indienne aujourd’hui. Un rapport dans IE a cité la NASA comme disant que l’éclipse lunaire partielle qui se produit aujourd’hui est la plus longue depuis le 18 février 1440. L’éclipse d’aujourd’hui durera 3 heures, 28 minutes et 23 secondes (à l’exclusion du temps où seule la pénombre de la Terre couvrirait le Moon), tandis que celui qui s’est produit en février 1440 a duré 3 heures, 28 minutes, 46 secondes.

Alors que l’éclipse sera historique et couvrira également plus de 90% de la Lune, elle ne sera malheureusement pas visible en Inde. Seules certaines parties de l’Est et du Nord de l’Inde seraient en mesure d’attraper la queue de l’éclipse, alors qu’une très petite partie de la Lune serait légèrement moins brillante en raison de la pénombre de la Terre. Pendant ce temps, aucune partie de l’ouest et du sud de l’Inde ne serait en mesure d’attraper une partie de l’éclipse – partielle ou pénombre.

Cependant, bien que ce ne soit pas la même chose, les passionnés peuvent toujours regarder le livestream de l’éclipse sur la chaîne YouTube de Lowell Observatory, ou le regarder sur le site Web de Time and Date.

Quant à savoir quand l’Inde connaîtra une éclipse lunaire totale, voici la réponse – près d’un an plus tard. L’éclipse lunaire du 8 novembre 2022 serait visible depuis l’Inde. Mais les passionnés devraient s’assurer qu’ils se rendent dans des endroits ouverts ou sans pollution ni couverture nuageuse pour pouvoir ensuite l’attraper. Mais nous couvrirons tout cela le moment venu. Pour l’instant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’observatoire Lowell ou sur le site Web de l’heure et de la date pour suivre le flux en direct de l’éclipse qui se déroule en ce moment !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.