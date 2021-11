Eclipse partielle de Lune prévue le 19 novembre : sera-t-elle visible en Inde ?

Le phénomène se produit un jour de pleine lune lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune et que les trois objets sont alignés

Une éclipse partielle de la Lune sera vue depuis la Terre le 19 novembre 2021 (28 Kartika, 1943 Saka Era), a tweeté PIB India l’autre jour. Quant à l’Inde, la fin de la phase partielle de l’éclipse sera visible pendant un très court laps de temps depuis l’extrême nord-est de l’Arunachal Pradesh et de l’Assam. Il sera visible juste après le lever de la lune.

Eclipse Partielle de Lune du 19 novembre 2021 Visible en Inde ; Pour une très courte période de temps depuis l’extrême nord-est de l’Arunachal Pradesh et de l’Assam. Détails : https://t.co/dwwst5lnVQ@moesgoi – PIB Inde (@PIB_India) 11 novembre 2021

Selon les sources IMD, l’éclipse sera également visible dans la région couvrant l’Afrique de l’Ouest, l’Europe de l’Ouest sera visible dans la région couvrant l’Afrique de l’Ouest, l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Australie, l’océan Atlantique et le Pacifique Ocean, lisez la déclaration du PIB.

La phase partielle de l’éclipse débutera à 12h 48m IST et se terminera à 16h 17m IST. « La prochaine éclipse lunaire sera visible depuis l’Inde le 8 novembre 2022. Ce sera une éclipse lunaire totale », ajoute la notification.

Éclipse lunaire

Le phénomène se produit un jour de pleine lune lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune et que les trois objets sont alignés. « Une éclipse lunaire totale se produira lorsque la Lune entière se trouvera sous l’ombre ombrale de la Terre et l’éclipse lunaire partielle se produira lorsque seule une partie de la Lune passera sous l’ombre ombrière de la Terre », indique le communiqué.

