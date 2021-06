Éclipse solaire 2021 : à faire et à ne pas faire pour regarder la première éclipse solaire de l’année ; horaires, autres détails expliqués

L’éclipse solaire est annulaire et a lieu lorsque la lune est positionnée entre la Terre et le Soleil.

Éclipse solaire 2021 en Inde : La première éclipse solaire de cette année aura lieu aujourd’hui (10 juin) et de nombreuses personnes à travers les pays sont prêtes à assister à cet événement céleste. L’éclipse, qui semble également être un “cercle de feu”, sera partiellement visible depuis certaines parties de l’Inde. Les habitants du Ladakh et de l’Arunachal Pradesh pourront voir ce phénomène. Selon la NASA, à 12h25 aujourd’hui, les gens devraient commencer à voir l’événement astronomique à ses débuts.

Certes, l’éclipse solaire est annulaire et se produit lorsque la lune est positionnée entre la Terre et le Soleil, bloquant la lumière du soleil et projetant une ombre sur la Terre. L’éclipse complète, où la lune a recouvert une grande partie du soleil et un anneau est formé, devrait avoir lieu à 13h42 (IST), selon un rapport de l’IE. Cela devrait durer environ 3 minutes et 51 secondes. L’ensemble de l’événement, y compris les étapes ultérieures de l’éclipse solaire, durera jusqu’à 18h41 IST.

Voici comment regarder l’éclipse solaire 2021

La première et la plus importante chose dont les gens doivent se souvenir est de ne pas regarder directement le soleil. Il existe des filtres solaires spéciaux disponibles (visionneuses solaires portables et lunettes à éclipse) qui ont des certifications pour les visionnements d’éclipses. Seuls ceux-ci devraient être utilisés pour observer les éclipses solaires. Il est conseillé aux gens de ne pas essayer de filtres faits maison ou d’utiliser des lunettes de soleil ordinaires malgré le verre extrêmement teinté dans une teinte plus foncée. L’utilisation d’appareils photo, de télescopes et de jumelles ainsi que de tout autre appareil optique est également déconseillée pour visualiser une éclipse solaire car cela peut causer de graves blessures aux yeux. Avant d’utiliser des filtres solaires, il faut toujours les inspecter avant de les utiliser. En cas de dommages ou de rayures, ils doivent être jetés. Ceux qui optent toujours pour des instruments de bricolage pour regarder l’éclipse, ils devraient se référer à des chaînes certifiables afin d’apprendre à construire un viseur solaire. Il existe de nombreux exploratoriums qui fournissent des tutoriels sur la construction de la projection Pinhole qui permettront de regarder les éclipses en toute sécurité. Les gens peuvent toujours regarder l’éclipse en ligne.

Pendant ce temps, la NASA a fourni une carte interactive qui peut révéler d’où l’éclipse sera visible en Inde. Les habitants de certaines régions de l’est des États-Unis, du Canada, du nord de l’Alaska, des Caraïbes, de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique du Nord pourront voir une éclipse solaire partielle.

