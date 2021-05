Eclipse sortira cet automne son nouvel album «Wired»; Le premier single ‘Saturday Night (Hallelujah)’ est maintenant disponible

Groupe de hard rock mélodique suédois ÉCLIPSE a mis “Filaire” comme titre de son huitième album studio, qui sortira en octobre via Frontiers Music Srl (et au Japon par Chapiteau/Avalon). Un clip pour le premier single du LP, “Samedi soir (Alléluia)”, peut être vu ci-dessous.

“Samedi soir (Alléluia)” est le premier original ÉCLIPSE chanson sortie depuis l’album acclamé du groupe en 2019 “Paradigme”. D’après le chanteur / guitariste Erik Martensson, “C’était un autre de ces samedis soir à la maison, mais pour la première fois depuis très longtemps, il y avait de l’espoir. Soudainement, il y a eu des histoires sur la mère de quelqu’un qui se faisait ‘tirer’, un vieux voisin qui a pu voir les petits-enfants pour la première fois en un an, et j’ai vu une publicité pour un concert – une vraie, sans écran ni connexion Internet. Un copain auteur-compositeur était là, et nous sommes retournés au studio et avons écrit la plupart de ce qui allait devenir ‘Samedi soir (Alléluia)’ en 15 minutes. Il n’y a absolument rien de morveux dans cette chanson. Il s’agit de faire la fête! N’essayez pas de me dire que vous n’êtes pas prêt pour une bonne fête de f-king maintenant? “

Le groupe a confirmé le titre de “Filaire” lors d’un chat en direct le 22 mai sur Instagram. “C’est vraiment un disque de groupe,” Martensson mentionné. «Nous avons tous travaillé très dur ensemble pour créer quelque chose au lieu de nous contenter de faire ce que les individus font. C’était un vrai travail d’équipe.

“Je pense vraiment que ce nouvel (album) est le meilleur à ce jour”, a-t-il poursuivi. “C’est un album très diversifié. Il y a des rockers vraiment lourds, et il y a (aussi) plus d’hymnes pop / rock plus doux. [‘Saturday Night’] est comme ÉCLIPSEde ‘Rock and roll toute la nuit’, mais je pense que nous avons un peu de tout. “

ÉCLIPSE est le principal véhicule musical du prolifique auteur-compositeur et producteur suédois Erik Martensson, qui comprend également la moitié des UNION NORDIQUE, un projet en cours avec JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins. En plus, Martensson est l’un des trois membres principaux du supergroupe mélodique rock / AOR MOUILLER, qui comporte également Jeff Scott Soto (FILS D’APOLLO, TALISMAN) et Robert Sall (ŒUVRE D’ART).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).