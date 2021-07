Eclipse totale de Soleil en Arizona

Cela ne fait que neuf jours; pas neuf mois, même si cela en a l’air. Le 8 juillet, les finales de la NBA se sont rendues de l’Arizona au Wisconsin avec un 2-0 qui a laissé la route au premier anneau de son histoire parfaitement en descente pour les Suns. A Milwaukee, le public a chanté “Bucks In Six” (les Bucks gagneront en six matchs) et l’écouter a presque produit de la tendresse, comme si c’était juste que la réalité ne gâchait pas une bonne fête, la première finale dans la ville depuis 1974 , une défaite contre les Celtics trois ans après le seul titre de franchise.

Neuf jours seulement se sont écoulés et la révolution est accomplie : 2-3, trois victoires d’affilée pour une équipe qui n’abandonne jamais, ne meurt jamais. Peut-être parce que les deux dernières années l’ont trop secoué, parce qu’il est mort tellement de fois qu’il est finalement impossible de tuer. C’est un paradoxe, mais cela arrive. Les Bucks se sont échappés 2-0 contre les Nets et ont maintenant remporté trois matchs d’affilée contre des Suns qui n’en avaient perdu que quatre au cours de leur voyage dans l’Ouest. Et ils ne savent pas ce que c’est que d’être dans un match de championnat. Lors de leurs deux finales (1976 et 1993), ils ont perdu 4-2. Maintenant, ils se sont échoués à nouveau dans ces deux victoires et ils ont besoin de leur miracle particulier pour que l’éclipse solaire ne soit pas complète. Ils ont besoin de deux victoires en 48 heures (mardi-jeudi). Et ils ont avant tout besoin de croire. Ils ont désormais deux jours pour traîner sur le canapé du psychanalyste car il s’attend, mardi, à un peloton au Forum Fiserv, où les Bucks ont une fiche de 9-1 en playoffs.

Le calcul ajoute aux sensations : à 2-2, celui qui remporte le cinquième match est champion 72 % du temps. Mais si les Suns ne peuvent pas conserver ces 28%, ils ne méritent pas cette bague. Le 2-0 est revenu quatre fois et, attention, dans deux d’entre eux, il est passé directement à 2-4 avec quatre victoires d’affilée, le chasseur a chassé : les Blazers de Bill Walton l’ont fait aux Sixers en 1977 et le Heat de Dwyane Wade aux Mavericks en 2006. C’est bizarre, mais c’est arrivé. Et c’est à un match de se reproduire. Ce sera, pour les Bucks, très dur. La dernière étape est toujours la plus difficile. Avec la pression d’éviter un septième sur la route, contre un rival libéré de l’angoisse de la victoire, essayant de s’échapper de la même tombe dans laquelle les Bucks ont fait un appartement de luxe. C’est une équipe de donjons et d’agonie, revenant de chaque tir, marchant comme un zombie alors qu’il devrait être mort, et frappant comme une masse alors qu’il ne devrait pas en avoir la force. C’est la résilience et la punition, l’exacte réserve de quelques Soleils pleins de talent mais incapables, jusqu’à présent, d’échapper à la braise. Désormais, ils n’ont plus le choix : se rebeller ou abandonner, en territoire comanche et, du coup, avec tout contre eux. Ils peuvent le faire, mais ils ont besoin d’obtenir quelque chose de l’intérieur qui va au-delà du basket et qu’ils n’ont pas eu lors des deux derniers matchs de ces finales 2021. Ils ont commencé de profil et se révèlent précieux.

Jrue Holiday, l’esprit de résistance

Personne n’avait gagné en finale et les Bucks l’ont fait (119-123) le jour où la victoire laisse également leur rival sans wild cards. Les Suns se sont retrouvés abasourdis, avec un sourire en coin et une tête pleine de bruit, tout ce que leur rival avait aspiré de quelques gradins qui sont passés de ravissement à l’agonie sur la voie rapide, sans savoir comment. Jusqu’à ce match, les Suns n’avaient pas échoué en playoffs (13-0) puisque leur avantage dépassait les +10. Cette fois, c’était 37-21 après un premier quart-temps extraordinaire de Monty Williams, revitalisé par le retour à domicile. Très agressif en défense (6 défaites pour les Bucks au premier quart après cinq totaux au quatrième match) et collectif en attaque, avec Devin Booker menant la charge et Jae Crowder et Mikal Bridges punissant (15 points entre les deux) à environ Bucks désorienté, secoué. En 9 minutes, le match était passé à 32-16, les Suns réalisaient 78 % de leurs tirs au premier quart (14/18) et leur prestation impliquait essentiellement l’assurance de la victoire : seuls les Celtics en 2008 (21 dans son cas) avaient revenir en finale (aux Lakers, dans son cas) à plus de 16 points du premier quart-temps.

Puis vint l’éclipse, le silence, la énième résurrection des Bucks. Qu’ils ne soient pas enterrés, qu’ils se mettent à jouer comme si de rien n’était dans les minutes précédentes, comme si un tourbillon ne les avait pas emportés. Avec Giannis Antetokounmpo sur le banc et face étonnamment à un rival en cuir verni, les Bucks étaient de retour dans le match en quatre minutes et demie (5-21 pour 42-42) et menaient en six et demi (49-50). À partir de là, ils étaient toujours meilleurs. Ils maintenaient leur concentration et leur ténacité, ils étaient plus stables, plus durs, plus constants. Ils sont restés fidèles à leur plan, quand cela a fonctionné à merveille et quand ils ont eu des moments difficiles, et ils avaient une foi inébranlable et beaucoup plus de caractère. Enfin aussi plus de basket : les choses se sont gâtées au troisième quart (75-85, 81-94) pour certains Suns dont la défense rivale retirait les armes jusqu’à devenir une succession d’actions individuelles de Devin Booker. Cela a fonctionné, encore une fois. Le gardien a marqué 42 et 40 points lors des deux derniers matchs et son équipe a perdu les deux. Sans les connexions collectives, sans les attaques chorales et la passe de surbrillance supplémentaire, les Suns sont vulnérables car très bon que Booker est. Et si c’était le cas. Et ils ont perdu même s’ils ont réussi 55% de leurs tirs et 60% de leurs 3s. Jamais vu en finale.

Le miracle s’est produit : un 102-113 au milieu du quatrième quart a été compressé à un frénétique 119-120 sur le ballon pour les Suns. Il y a eu le jeu du jeu, un autre de ceux (comme le bouchon d’Antetokounmpo au quatrième) qui sera l’histoire de la finale si les Bucks sont champions. Avec 16 secondes à jouer, Jrue Holiday a arraché le ballon des mains de Booker (littéralement) et a aidé à la transition pour un alley oop éblouissant de Giannis: 119-122 et un lancer franc supplémentaire pour (faute) faute de Chris Paul. Le Grec a raté, mais a tapé sur un rebond qui est passé de main en main et est tombé sur Khris Middleton, qui a marqué un nouveau lancer franc : 119-123, un KO scellé par les derniers ratés de Booker et un Chris Paul qui a mieux joué cette fois et il avait un moment héroïque au quatrième quart-temps : 10 de ses 21 points, un total de 11 passes décisives pour, cette fois, une seule défaite. Le meneur de jeu et les 3 points de Bridges ont soutenu les Suns, et Booker a mené la charge finale ratée. Les Suns ont oublié de jouer comme ils le savent et le font habituellement. Ou, tout simplement, ils étaient absolument retenus par le mur défensif et mental d’un rival infernal et infatigable. Si ces finales sont une question de foi aveugle, les Bucks vont gagner.

C’était la grande soirée des trois grands, les trois à plus de 25 points et 50% aux tirs, quelque chose que dans une finale seuls Magic Johnson, James Worthy et Kareem Abdul-Jabbar avaient fait avec les Lakers 1985. Antetokounmpo est revenu pour tout emporter, travailler sur toute la piste et moduler parfaitement ses moments, quand frapper et quand se mettre entre les mains de ses coéquipiers. Il a terminé avec 32 points (12 au quatrième quart), 9 rebonds et 6 passes décisives, et n’a pas laissé une mauvaise journée au lancer franc (4/11) dicter les règles de sa soirée. Votre tête est un mur. Middleton a choisi ses moments, a commencé un raté et a marqué deux paniers décisifs pour arrêter l’assaut final des Suns. Et 20 de ses 29 points en seconde période. Mais cette fois, sans aucun doute, le soir de Jrue Holiday : 27 points, 13 passes décisives. Encore une défense impeccable et brutale, de légende, sur Chris Paul, et enfin une excellente soirée en attaque après ses déboires lors des matchs précédents. Jamais recroquevillé, toujours prêt à tirer et incapable de se cacher, le meneur est venu chez les Bucks cette saison précisément pour cela : donner le coup de pouce ultime. Sa défense exceptionnelle dès le deuxième match méritait le prix des projecteurs en attaque, il méritait un enchaînement comme celui-là en finale, le vol et l’assistance à Giannis. Un morceau de l’anneau ? On verra bien, mais avec ce jeu encore frais ça coûte, au moins, de ne pas l’imaginer.

Les Bucks ont serré les Suns, leur ont rallié 16 points, leur ont tiré la langue pendant plus d’un demi-match et ont mis le réveil quand ils ont rêvé du miracle. Vu comme ça, c’était une torture pour certains Soleils absolument grièvement blessés, incapables d’égaler l’énergie que leur rival maintient quand les choses tournent mal, quand les coups n’entrent pas ou que l’adversaire lâche des griffes. Les finales sont à 2-3 et les Bucks in Six ont cessé de ressembler à une boutade et sonnent maintenant comme une prémonition. Ce serait le premier en cinquante ans et ce serait, si c’était mardi, lors d’un forum Fiserv à Milwaukee qu’il serait le centre de l’univers. La NBA retient son souffle, la finale atteint son moment critique et la révolution des Bucks semble pour l’instant impossible à arrêter. Les Suns ont deux jours pour élaborer un plan. Tout ou rien, gloire ou enfer : ça ne va plus.