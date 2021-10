La Chine a signalé 21 infections humaines par le sous-type H5N6 de la grippe aviaire en 2021 à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s’agit d’un bond des infections car en 2020, seuls cinq cas ont été signalés. Ce qui inquiète les scientifiques, c’est que ces nouvelles infections laissent de nombreuses personnes gravement malades.

Les patients infectés par la nouvelle souche possible tombent dans des conditions plus critiques que ceux infectés par le H7N9 en 2017.

Au moins six personnes sont décédées jusqu’à présent en Chine.

Thijs Kuiken, professeur de pathologie comparée au Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam, a déclaré : « L’augmentation des cas humains en Chine cette année est préoccupante.

« C’est un virus qui provoque une mortalité élevée.

LIRE LA SUITE: Percée de Covid: le Royaume-Uni sonde la pilule miracle à domicile molnupiravir

Cela a suscité l’inquiétude des experts qui disent qu’une souche de l’agent pathogène mortel qui circulait auparavant semble avoir changé.

Les virologues pensent que cette nouvelle souche semble être plus infectieuse pour les humains.

La Chine est le plus grand producteur de volaille au monde et ces fermes concentrées agissent comme un réservoir pour les virus de la grippe.

Une étude publiée le mois dernier sur le site Web du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré que « l’augmentation de la diversité génétique et de la répartition géographique du H5N6 constitue une menace sérieuse pour l’industrie avicole et la santé humaine ».

Quatre des cas de grippe aviaire dans la province du Sichuan ont élevé de la volaille à la maison.

Ces personnes avaient été en contact avec des oiseaux morts. Un autre avait acheté un canard sur un marché de volailles vivantes une semaine avant de développer des symptômes.

La Chine vaccine régulièrement les volailles contre la grippe aviaire.

Cependant, le vaccin utilisé l’année dernière pourrait ne protéger que partiellement contre les nouveaux virus émergents.

Ce virus de la grippe aviaire n’a pas été éliminé des populations agricoles chinoises.

Ce qui inquiète les virologues, c’est qu’une nouvelle souche pourrait circuler dans les volailles.