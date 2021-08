Les scientifiques sont restés perplexes alors que les oiseaux chanteurs des États du centre de l’Atlantique sont morts, selon la Commission des ressources fauniques de la Caroline du Nord. La maladie – qui provoque la formation de croûtes sur les yeux des oiseaux – s’étend de plus en plus depuis qu’elle a été signalée il y a quatre mois dans le Kentucky, la Virginie, la Virginie-Occidentale, le Maryland et Washington DC. Dans une publication sur Facebook mettant en garde les habitants de Caroline du Nord, des responsables ont déclaré: “Plus récemment, d’autres États ont été inclus et notre agence a commencé à recevoir des rapports d’oiseaux malades et mourants qui pourraient être dus à la nouvelle maladie.”

Les experts enquêtent sur la question, mais ils pensent qu’elle est propagée par “les oiseaux se rassemblant dans les mangeoires et les bains”, de sorte que le public est invité à retirer les mangeoires pour oiseaux “jusqu’à ce que la menace disparaisse”.

Les responsables ont ajouté : « Nous n’avons entendu parler d’aucun rapport sur ces problèmes de santé affectant les colibris.

« Donc, nous n’avons pas nécessairement besoin de vous recommander de démonter vos mangeoires (pour colibris), mais assurez-vous de les nettoyer et de changer la nourriture régulièrement. »

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été touchées par la maladie mystérieuse, notamment le geai bleu, l’étourneau sansonnet, le quiscale bronzé, le merle d’Amérique, le cardinal rouge, le pinson domestique, le moineau domestique, le merlebleu de l’Est, le pic à ventre roux, la mésange de Caroline et le troglodyte de Caroline.

Il n’y a eu aucun rapport d’humains touchés par la maladie pour le moment, mais les experts veulent toujours que les habitants prennent des précautions.

Ils ont ajouté : « Si déplacer un oiseau est nécessaire, utilisez des gants ou un sac en plastique inversé pour éviter tout contact direct avec lui.

« Gardez les animaux domestiques (y compris les oiseaux de compagnie) à l’écart des oiseaux sauvages malades ou morts. »

L’US Geological Survey (USGS) a sonné l’alarme pour la première fois en juin, déclarant qu’il “recevait des rapports d’oiseaux malades et mourants présentant un gonflement des yeux et des écoulements croustillants, ainsi que des signes neurologiques”.

Des cas avaient été vus pour la première fois un mois plus tôt.

La maladie est maintenant signalée aussi loin au nord que le Connecticut et aussi loin à l’ouest que l’Indiana, où l’État a reçu “plus de 3 400 rapports d’oiseaux malades ou morts”.

Ils ont ajouté que “si vous êtes un oiseau malade ou mourant, ne le touchez pas”, recommandant au public de le signaler au DNR.

Le département des ressources naturelles de l’Indiana a annoncé lundi que 76 comtés de l’État peuvent reprendre l’alimentation des oiseaux, mais recommande toujours que certains comtés s’abstiennent de cette activité.

Les résidents des 16 comtés systématiquement touchés suivants sont priés de s’abstenir de nourrir les oiseaux – Allen, Carroll, Clark, Floyd, Hamilton, Hancock, Hendricks, Johnson, Lake, Marion, Monroe, Morgan, Porter, St. Joseph, Tippecanoe et Whitley .