Éclosion d’Omicron et diagnostics : rôle des tests COVID-19 et de la vaccination

Par Neeraj Gupta,

La variante Omicron du coronavirus constitue désormais une menace pour la santé de millions de personnes à travers le monde. Il faudra un peu plus de temps pour acquérir une compréhension globale de sa gravité et de ses infections, mais ce qui est connu sans ambiguïté, c’est que cette dernière variante du coronavirus est extrêmement plus contagieuse que son prédécesseur (Delta). Selon l’OMS, le nombre de nouvelles infections à Omicron double tous les deux jours. Cette variante du virus pourrait s’avérer être la variante dominante parmi les différentes variantes de Covid-19 qui sont apparues récemment.

La gravité de l’Omicron

Il a été constaté que les personnes infectées par Omicron peuvent avoir tout le spectre des maladies, allant d’une infection asymptomatique à une maladie bénigne à une maladie grave (défaillance d’organes) à la mort. Comme la variante omicron se propage rapidement, la transmission accrue entraînera davantage de cas d’hospitalisation qui pourraient alourdir le fardeau des systèmes de santé, dont certains échoueront.

Les personnes âgées qui ont des problèmes de santé sous-jacents et les personnes non vaccinées risquent toujours de tomber gravement malades. Cependant, une image claire de la gravité d’Omicron donnera lieu à davantage de recherches parmi un grand nombre de personnes infectées.

Omicron et test de diagnostic

Récemment, le ministre indien de la Santé de l’Union a déclaré que l’Omicron n’échappe pas à la RT PCR (réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse) et au test rapide d’antigène (RAT). Cela signifie que les tests RT-PCR restent le test de référence pour toute infection liée au coronavirus. Des mutations Omicron se sont produites dans le gène S. Le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, est détecté en observant les gènes S qui codent pour la glycoprotéine de pointe.

La majorité des kits de test RT-PCR approuvés par l’ICMR et utilisés en Inde se concentrent sur les gènes E, Rd Rp et N. Les kits RT-PCR courants utilisés par les laboratoires de diagnostic peuvent identifier le résultat du test RT-PCR comme positif ou négatif. Pourtant, certains tests peuvent ne pas identifier si le résultat positif est dû à la mutation du gène S. Pour identifier correctement la nouvelle variante, il peut être conseillé aux patients de subir un séquençage génétique.

Les tests RT-PCR de laboratoires de diagnostic crédibles tels que Genes2Me peuvent diagnostiquer et détecter avec précision l’infection à l’aide d’un kit avec une spécification élevée de 3 Gene. Accélérer la détection et obtenir des résultats rapides peut aider à contrôler la vitesse de ce virus. Nous avons également développé le kit RT-Direct RT-PCR avec protocole sans extraction ayant 3 gènes spécifiques au SARS-COV2 et donnant un résultat en seulement 40 minutes.

Efficacité des vaccins

Des recherches sont en cours pour comprendre l’impact potentiel du virus sur les personnes vaccinées existantes. Le vaccin reste la meilleure option pour réduire la gravité de la maladie, les hospitalisations et les décès dus à une infection par la variante Omicron. Cependant, des études préliminaires ont montré qu’il peut y avoir un risque accru de réinfection par Omicron (chez les personnes qui ont déjà été infectées par le covid-19) ou les personnes déjà vaccinées.

Étant donné que la variante Omicron comporte environ 50 mutations, dont 30 mutations dans les protéines de pointe, les vaccins actuels peuvent ne pas produire suffisamment d’anticorps pour éviter l’infection par Omicron. De nouvelles recherches sont en cours pour savoir si la dose de rappel peut augmenter l’efficacité du vaccin dans la lutte contre cette nouvelle variante.

La voie à suivre

Il existe deux types de tests qui sont utilisés pour détecter l’infection à coronavirus actuelle: le test RT PCR (réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse) et le test rapide d’antigène (RAT). Ces deux tests peuvent vous dire si vous avez une infection actuelle. Les particuliers peuvent également utiliser des kits d’auto-test du laboratoire de diagnostic fiable Genes2Me à utiliser à la maison ou n’importe où. Ces kits d’autotest sont faciles à utiliser et produisent des résultats rapides. Si vos kits d’autotest sont positifs, vous devez rester à la maison, vous isoler pendant dix jours, porter un masque en tout temps pour réduire les contacts avec les autres et en cas d’urgence, appeler un professionnel de la santé. La détection rapide de la nouvelle variante peut aider à briser la chaîne.

Aussi, les vaccins restent toujours la meilleure mesure sanitaire pour se protéger du Covid-19. Il peut réduire la transmission rapide et réduire la probabilité d’émergence de nouvelles variantes. Les vaccins sont la meilleure option dans la lutte contre le coronavirus pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies existantes et les personnes immunodéprimées devraient rapidement se faire vacciner pour réduire leurs risques d’être gravement malades à cause de cette nouvelle variante.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Genes2Me Pvt Ltd. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou politique de Financial Express Online.)

