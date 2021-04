ECMO LONG HAULER – LE VOYAGE D’UNE INFIRMIÈRE ⋆ .

J’ai passé les 8 derniers jours avec mon long transporteur COVID, il est sous ECMO depuis plus de 5 semaines. Encore trop malade pour sortir de l’ECMO, parfois en progression lente, parfois en plateau, parfois en régression – c’est une montagne russe médicale et émotionnelle. Il est mon principal patient depuis son arrivée. C’est l’histoire de notre voyage.

Il est arrivé en ambulance aérienne et a été pris à l’aéroport par transport COVID. Nous savions qu’il était en route et très, très malade. Je faisais partie de l’équipe d’intervention rapide (RRT) parce que j’avais été désignée comme infirmière principale.

Il était à haut débit mais pas intubé. Il est venu directement à notre unité avec le COVID RRT. Il était dans le SDRA avec une dyspnée sévère mais peu conscient, il pensait qu’il allait mourir – je pensais qu’il pourrait aussi. Puisqu’il était activement infecté, il était dans un AIIR et nous étions en EPI complet, y compris les PAPR. Mon travail consistait à essayer de le garder calme pendant que le COVID RRT travaillait son ballet médical chorégraphié. Je m’assis sur un tabouret bas à hauteur de ses yeux, lui tenant la main et le rassurant – ses doigts étaient froids même s’il avait une température élevée, ce n’est pas un bon signe. Il est vraiment miraculeux de voir le RRT fonctionner – presque comme un cerveau avec 7 corps. Dans un ordre rapide, il a été intubé, sous sédation, sur les moniteurs, trois ensembles IV avec 3 ports chacun, 7 gouttes sur les pompes mises en place. RRT est parti mais le RT et l’Intensivist sont restés avec moi et le patient. Les 12 heures suivantes ont été intenses – des soins critiques dans tous les sens du sens. C’était épuisant mentalement et physiquement, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons réussi et il était toujours en vie. Vers minuit, nous nous sommes sentis suffisamment en confiance pour laisser la deuxième équipe prendre le relais. Je savais qu’il allait à l’ECMO le lendemain matin et je devais y être. J’ai trouvé un lit vide au bout du couloir et j’ai dormi.

Le faire brancher sur ECMO s’est bien déroulé. Il était toujours aussi malade, probablement 50/50 entre vivre ou mourir. Tout ce qui devait être fait avait été fait, il était entre les mains d’un technicien ECMO extrêmement professionnel et compétent, je suis rentré chez moi pour quelques jours de repos.

J’étais de retour sur ma rotation régulière de 3 jours, un jour de congé, 3 jours, 7 jours de congé – sauf que cela ne fonctionne jamais tout à fait de cette façon. Maintenant, le long trajet a commencé – jamais de routine, des périodes de calme entrecoupées d’urgences. Ce sont les soins infirmiers intensifs, pourquoi je suis devenu un CCRN, et pourquoi il est inimaginable pour moi de faire autre chose.

Environ 3 semaines plus tard, il a subi une trachéotomie, ce qui est une pratique courante. Sa charge virale a diminué jusqu’à ce qu’il ne soit plus contagieux mais toujours aussi malade. Lentement, son niveau de sédation a été réduit jusqu’à ce qu’il reprenne conscience. La première fois, il a répondu et m’a serré la main – une telle joie. Au cours des 8 derniers jours, il a pu communiquer, pas de sédation juste des analgésiques. Il sait qu’il est encore très malade mais que nous faisons tout ce qui est possible – il a peur et devient anxieux. Il veut savoir exactement ce que je fais, il est curieux, signe que ses capacités métalliques sont intactes. Je le taquine pour qu’il veuille devenir infirmier ECMO. Nous avons essayé de le sevrer du ventilateur et de faire fonctionner à nouveau ses poumons, mais c’est difficile – ses statistiques chutent tout simplement. Tentant lentement de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’ECMO. J’espère prudemment quant à sa survie – je ne suis pas sûr de sa survie à long terme, il pourrait avoir besoin d’une greffe de poumon et perdra probablement quelques orteils, mais je veux juste qu’il ait cette chance de vivre. Je suis fortement investi dans mon patient.

J’ai l’intention de profiter des 7 prochains jours pour dormir et végétaliser – après la lessive et l’épicerie. Mon panier à linge sale a tellement débordé que je ne peux pas fermer la porte de mon placard. Je n’ai pas de nourriture, ce soir j’ai gratté les derniers restes de beurre de cacahuète du pot et l’ai étalé sur le dernier talon de pain. C’était tellement vicié que je pourrais l’utiliser pour du papier de verre. Demain je me régale, ce soir je trempe mes pieds et je dors.

