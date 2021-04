Éco-anxiété… vous plaisantez? ⋆ 10z viral

Par Ray Cardello –

Un vrai dilemme ou une excuse pour ne pas fonctionner?

Nous avons créé une génération de guimauves. Vous souvenez-vous des vidéos de personnes simplement rassemblées pour crier de manière incontrôlable après la victoire de Donald Trump en 2016? Nous avons maintenant besoin de chambres calmes ou sûres sur les campus universitaires afin que les étudiants faibles d’esprit puissent échapper à la réalité jusqu’à ce que leur rythme cardiaque revienne à la normale. Ce sont les jeunes qui mèneront notre pays vers l’avenir… Nous sommes dans une situation difficile.

Eco-Anxiety est le dernier des nouveaux termes pour décrire à quel point nos jeunes sont stressés mentalement et émotionnellement ou du moins pensent qu’ils le sont. Il n’y a pas de données scientifiques réelles pour soutenir ces «maladies», mais elles prennent leur propre vie. Ils sont enthousiasmés par les plateformes sociales, puis les médias s’intègrent et d’une manière ou d’une autre, cela donne de la crédibilité à ces maux. Une fois que cela arrive, l’épidémie commence …… Ouais, éco-anxiété …… Je pense que je l’ai aussi! Il devient branché ou à la mode d’être l’une des victimes.

La victimisation n’est peut-être pas un mot mais est devenue un mode de vie. Cela retarde ou remplace le besoin de faire partie de la réalité. Cela vous permet d’échapper à la responsabilité et d’être dépendant des autres alors que vous vous «remettez» d’une situation pernicieuse, imaginaire et débilitante qui a pris le contrôle de votre esprit et de votre corps. Remarquez le mot clé, imaginaire.

Je ne minimise pas l’anxiété. Dieu sait que cette dernière année, et les changements radicaux qu’elle nous a subis, ont absolument eu un impact mental et émotionnel sur chacun de nous. Les inquiétudes concernant la santé, les finances, la sécurité, les amis et la famille sont réelles. Nous n’aurions jamais pu imaginer que le 12 mars 2020, le monde allait appuyer sur le bouton pause et nous devions nous accroupir dans notre propre bulle personnelle. Un peu me rappelle le vieux jeu Red Light auquel nous avons joué quand nous étions enfants …… .un, deux, trois RED LIGHT …… Freeze! C’était un jeu, mais l’impact de la pandémie est réel et le bilan mental et émotionnel s’est perpétué en problèmes physiques. Cela nous affecte tous et ce n’est pas imaginaire.

L’éco-anxiété n’est pas réelle. C’est une création de personnes qui utilisent la peur pour faire avancer un programme. J’ai entendu un clip d’une jeune femme qui a décrit son éco-anxiété comme la peur, la peur et la panique. Elle était un exemple parfait que les efforts de ces personnes comme John Kerry, AOC, Greta Thunberg fonctionnent. Y a-t-il un changement climatique? Sans doute, mais il y a eu un changement climatique pendant des siècles et il s’est avéré cyclique. Il n’y a pas de faits empiriques sur lesquels nous envisageons une catastrophe imminente au cours des 10 à 12 prochaines années, comme l’a jailli l’AOC. Même les Obama, qui conduisaient le Climate Change Wagon, ne peuvent pas croire que les niveaux d’eau augmentent et que nos rivages seront détruits ou qu’ils n’auraient jamais acheté un manoir de 12 millions de dollars sur la rive du vignoble de Matha. Rappelez-vous simplement que le changement climatique était autrefois appelé réchauffement climatique jusqu’à ce qu’il soit démystifié.

Achèteriez-vous cette maison si elle allait être sous l’eau dans 10 ans? Je ne pense pas.

Nous ne pouvons pas alimenter cette réflexion. Nous ne pouvons pas être insensibles à la réalité, mais nous devons être capables de détecter la différence entre une détresse mentale et émotionnelle réelle et un obstacle imaginaire. S’il est imaginaire, alors il mérite un amour dur …… aspirez-le et faites face à la vie. Il y a certains mots ou termes qui sont tellement manqués ou surutilisés qu’ils deviennent hors de propos – raciste, sectaire, misogyne et sexiste entrent dans cette catégorie. Espérons qu’Eco-anxiété rejoindra les rangs le plus tôt possible. Peut-être alors que ceux qui prétendent être des victimes peuvent se ressaisir et trouver un moyen d’être des membres productifs de la société plutôt que d’en être victimes.

