Eco-horror Gaia obtient une bande-annonce au Royaume-Uni .

Avant sa sortie au Royaume-Uni en septembre, une bande-annonce a été publiée pour l’éco-horreur du réalisateur Jaco Bouwer Gaïa qui suit un garde forestier qui est secouru par une paire de survivants hors réseau avec une dévotion culte à la forêt après avoir été blessée lors d’une mission de routine; regardez-le ici…

Un garde forestier blessé lors d’une mission de routine est sauvé par deux survivants hors réseau. Ce qui était initialement un sauvetage bienvenu devient de plus en plus suspect à mesure que le fils et son père renégat révèlent une dévotion cultuelle pour la forêt. Lorsque leur cabane est attaquée par un être étrange, il est clair qu’il y a une menace bien plus grande dans cette nature sauvage implacable.

Présent dans le casting de Gaïa sont Monique Rockman, Carel Nel, Alex van Dyk et Anthony Oseyemi.

Gaia devrait arriver dans les cinémas britanniques le 24 septembre, suivi d’une sortie numérique le 27 septembre.

