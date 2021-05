Eco Rating, comment fonctionne la nouvelle norme de mesure de la durabilité des mobiles que les opérateurs européens ont créée? | La technologie

De 0 à 100, les opérateurs en Europe évalueront des aspects tels que la robustesse, la réparabilité et la recyclabilité des mobiles mis en vente sur le continent avec ce nouveau standard.

Telefónica, Vodafone, Orange Deutsche Telekcom et TeliaCompany ont créé cette nouvelle marque de durabilité. Eco Rating aidera les consommateurs à choisir des mobiles plus respectueux de l’environnement et plus durables dans 24 pays européens.

“Construire un avenir plus durable est une responsabilité conjointe, nous pensons donc que le moment est venu de promouvoir l’initiative standardisée de notation écologique pour l’ensemble du secteur”, expliquent-ils à Telefónica, qui intègre leur marques O2 et Movistar dans le projet. Ils visent à sensibiliser à l’impact environnemental des téléphones choisis par les clients.

L’importance de la durabilité dans l’industrie technologique se reflète dans des projets comme celui-ci et dans la promesse de géants comme Apple ou Google de réduire au minimum leur empreinte carbone. C’est un message de responsabilité sociale pour le marché que de nombreuses entreprises poursuivent, c’est pourquoi les opérateurs s’attendent à ce que davantage de marques rejoignent cette cote écologique.

Un problème qui suscite des passions depuis près de 100 ans, et personne ne semble trouver la solution définitive. Obsolescence programmée, mythe ou réalité?

Pour l’instant, le projet démarrera avec 12 marques mobiles parmi celles qui sont Xiaomi, Oppo, Samsung, Nokia, Huawei et Motorola. Ils devront passer une série de tests pour montrer que leurs appareils sont les plus respectueux de l’environnement et par extension, bénéfique pour les consommateurs et leurs poches.

À partir de juin 2021, les opérateurs de téléphonie mobile commenceront à afficher le label Eco Rating dans les points de vente du 24 pays européens qui participent à l’initiative. Dans ce lien, vous serez informé du processus et du score que chaque modèle a atteint. La note, de 0 à 100, est obtenue selon ces termes:

Durabilité: la robustesse, la durée de vie de la batterie et la période de garantie de l’appareil et de ses composants sont évaluées. Plus il est durable, plus nous pouvons profiter de l’appareil longtemps et moins de produits sont jetés. Réparabilité: la facilité de réparation de l’appareil est prise en compte, y compris la conception du téléphone mobile et des actions complémentaires qui pourraient augmenter la durée de vie utile du produit en améliorant et facilitant sa réparation, sa réutilisation et son potentiel de mise à jour. Cela répond à la politique de l’Union européenne qui cherche à lutter contre l’obsolescence programmée des appareils. Recevabilité: évalue la possibilité de démonter et séparer les composants de l’appareil pour qu’ils soient correctement recyclés ainsi que les informations disponibles sur chaque borne pour effectuer le démontage. Apple est l’une des marques qui se vante de son processus de recyclage. Efficacité climatique– prend en compte les émissions de gaz à effet de serre associées à l’appareil tout au long de son cycle de vie. Plus le score est élevé, plus l’impact climatique est faible. Efficacité dans l’utilisation des ressources: évalue l’impact causé par la consommation de matières premières utilisées dans la fabrication de l’appareil par rapport à l’épuisement des ressources (par exemple, l’or utilisé dans la fabrication de composants électroniques). Plus le score est élevé, plus l’impact sur l’épuisement des ressources de la planète est faible.

Les pays européens où ce score sera appliqué sont: l’Albanie, l’Autriche, l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la Slovaquie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, le Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, Roumanie, Suède et Turquie.

En eux, une étiquette comme celle-ci aidera le consommateur à connaître la valeur environnementale du produit qu’il envisage d’acheter. Comme nous l’avons vu, c’est un avantage pour la durabilité de l’industrie qui influence positivement et directement le consommateur que vous serez moins obligé de dépenser de l’argent toutes les quelques années pour acheter un nouveau mobile et que vous pourrez le réparer plus facilement si vous ne voulez pas en acheter un nouveau.