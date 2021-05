Eco Warriors: le recyclage des déchets électroniques passe à la haute technologie

La numérisation croissante, les paiements en ligne, les villes intelligentes et l’évolution des technologies contribuent également à l’augmentation des déchets électroniques en Inde. Le pays devrait générer huit millions de déchets électroniques d’ici 2025.

Eco Recycling, une entité leader et unique cotée sur le segment en Inde, montre au monde comment traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Une initiative unique, lancée grâce à une application téléchargeable appelée Book My Junk, elle gagne du terrain dans et autour de la capitale commerciale du pays.

Book My Junk est une application mobile développée pour aider les utilisateurs d’appareils électroniques soucieux de l’environnement, lorsqu’ils décident de se débarrasser et ont besoin que quelqu’un vienne à leur porte pour collecter les déchets électroniques en vue de leur recyclage. L’application a reçu une bonne réponse de la part du groupe cible qui préfère l’environnement aux gains financiers issus des déchets électroniques, déclare BK Soni, CMD d’Eco Recycling.

Pour aider ces utilisateurs enregistrés de l’application Book My Junk, la société a effectué 118 voyages avec ses véhicules dédiés et collecté des déchets électroniques dans 692 lieux pendant la période de test bêta. Les déchets électroniques collectés ou le matériel électronique mis au rebut comprennent les téléphones mobiles, les chargeurs, les ordinateurs portables, les claviers, les souris, les téléviseurs, les écrans LCD, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les mélangeurs, les fours, les fers à repasser, les réfrigérateurs, les machines à laver, etc.

«On dit généralement que le manque de sensibilisation et de considération monétaire pousse les utilisateurs finaux à recourir à un moyen inférieur d’élimination de leurs déchets électroniques; mais Book My Junk croit que si la conscience est associée à l’action, elle a un impact plus grand et perpétuel », dit Soni.

En tant que l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, l’Inde va connaître une augmentation rapide de la charge de déchets électroniques, provenant à la fois de la consommation des ménages et des entreprises, en plus des importations illégales.

L’Inde occidentale contribue à plus de 30% des 3,2 millions de tonnes de déchets électroniques générés chaque année par le pays, faisant de l’Inde le quatrième producteur de déchets électroniques. D’où l’importance de l’initiative Book My Junk, elle traite non seulement les e-déchets de manière scientifique collectés aux portes des utilisateurs finaux, mais la plateforme permet également aux producteurs d’équipements électriques et électroniques de respecter leur obligation et objectif en vertu des règles de gestion des déchets électroniques.

«Nous ne devons pas nous inquiéter de la quantité croissante de DEEE, car c’est le reflet direct de notre croissance socio-économique. Book My Junk est une application facile à utiliser qui permet aux particuliers et aux organisations de collecter et de recycler leurs déchets électroniques de manière responsable. Cette initiative vise à jouer un rôle clé en aidant non seulement les utilisateurs finaux, mais aussi les OEM et le régulateur à mettre en œuvre efficacement les règles et à atteindre les objectifs souhaités de manière transparente et sans effort », déclare Soni.

L’importance de l’initiative Book My Junk est essentielle pour un pays comme l’Inde. L’élimination incorrecte des déchets électroniques dans les décharges ou autres sites de non-décharge constitue une menace sérieuse pour la santé publique actuelle et peut polluer les écosystèmes pour les générations à venir. Lorsque les produits électroniques sont mal éliminés et finissent dans des décharges, des produits chimiques toxiques sont libérés, affectant l’air, le sol, l’eau et, en fin de compte, la santé humaine.

