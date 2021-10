Ecobee déploie « Hey Siri » et l’intégration d’Airplay à son SmartThermostat

À la WWDC cet été, Apple a annoncé qu’il étendrait pour la première fois la disponibilité de Siri aux appareils tiers. Aujourd’hui, Ecobee annonce qu’il déploie la prise en charge de l’intégration de Siri pour son populaire SmartThermostat avec commande vocale. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont cela fonctionne.

Lorsque nous avons examiné le SmartThermostat avec commande vocale il y a deux ans, nous l’avons qualifié de meilleure option HomeKit sur le marché, ce qui reste vrai aujourd’hui. À l’époque, la partie « commande vocale » de l’appareil était limitée à Alexa d’Amazon, mais cela change avec l’annonce d’aujourd’hui.

Ecobee a fait l’annonce dans un communiqué de presse :

Aujourd’hui, ecobee a annoncé que Siri arrive sur le SmartThermostat avec commande vocale avec une mise à jour logicielle gratuite. Les clients pourront utiliser l’assistant intelligent d’Apple pour dire « Dis Siri » à leur thermostat intelligent ecobee et bénéficier d’une aide mains libres pour régler la température, envoyer un message d’interphone, etc. La mise à jour du logiciel commence maintenant à être déployée et sera disponible au cours des prochaines semaines pour tous les clients ecobee SmartThermostat.

Comme Apple l’a annoncé à la WWDC, il existe une mise en garde importante concernant la prise en charge de Siri sur les appareils tiers : vous devrez disposer d’un HomePod mini sur le même réseau que votre Ecobee. En effet, lorsque vous utilisez « Hey Siri » et effectuez une demande via Ecobee, la demande est acheminée sur votre réseau et via le HomePod mini.

Par exemple, si vous dites « Dis Siri, déverrouille la porte d’entrée », l’Ecobee SmartThermostat peut récupérer votre demande, l’envoyer au HomePod mini dans une autre pièce, où la commande est finalement exécutée.

Encore plus loin, comme l’a noté le Verge, cette mise à jour transforme également votre Ecobee SmartThermostat en une cible AirPlay 2. Bien sûr, le SmartThermostat ne dispose pas des meilleurs haut-parleurs du monde, mais cela vous permet de lire de la musique et des podcasts sur l’appareil et de les inclure dans des configurations multi-pièces avec d’autres appareils compatibles AirPlay.

Stuart Lombard, fondateur et PDG d’Ecobee :

Nous sommes ravis que les clients puissent parler à Siri directement depuis le SmartThermostat d’ecobee avec commande vocale, offrant aux clients Apple une expérience plus fluide dans toute la maison. Avec chaque évolution de nos produits, nous espérons améliorer la vie de nos clients, avec des appareils qui apportent encore plus de confort et de commodité au quotidien. Cette nouvelle intégration donne vie à cette promesse en ouvrant de nouvelles façons pour nos clients de contrôler leur maison avec notre SmartThermostat.

Ecobee dit que la mise à jour est en cours de déploiement sur SmartThermostat avec des modèles de commande vocale et touchera tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines. Vous aurez besoin d’un HomePod mini exécutant la version 15 du logiciel et pour que votre SmartThermostat soit sur le firmware 4.7.5.352.

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet d’Ecobee ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :