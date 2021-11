Ecobee racheté par la société de production Generac pour 770 millions de dollars

La start-up torontoise de thermostats pour maisons intelligentes Ecobee est rachetée par Generac Holdings pour 770 millions de dollars, ont annoncé lundi les sociétés.

L’acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre. Le PDG et fondateur d’Ecobee, Stuart Lombard, a déclaré à The Verge qu’il resterait PDG et que la société fonctionnerait en tant que filiale de Generac. Il n’a pas l’intention de quitter son bureau de Toronto et a l’intention de développer « de manière significative » le bureau plus tard cette année, a déclaré Lombard.

Ecobee a été fondée en 2007 et s’est développée à partir des thermostats intelligents pour lesquels elle est connue, ajoutant une caméra de sécurité domestique à commande vocale qui sert également de système de sécurité domestique à sa gamme. Generac, basée à Waukesha, Wisconsin, a été fondée en 1959 et fabrique des groupes électrogènes résidentiels et commerciaux de secours – le New York Times a récemment estimé que Generac représentait 75 % des ventes de groupes électrogènes domestiques aux États-Unis. Le mois dernier, la société a ouvert une nouvelle usine à Trenton, en Caroline du Sud.

Ecobee est concurrencé dans le domaine des thermostats intelligents par des marques établies comme Google et Amazon

Mais Ecobee n’a pas sorti de nouveau thermostat depuis 2019 et a de nombreux concurrents dans le domaine des thermostats intelligents. Ils comprennent des marques établies telles que Google’s Nest et Honeywell (détenue par Resideo) qui le sachent désormais en termes de prix et de nouveaux géants comme Amazon qui viennent d’annoncer un thermostat intelligent à 60 $. L’avantage d’Ecobee a longtemps été la flexibilité avec diverses plates-formes de maison intelligente, mais il n’a pas eu les ressources disponibles pour ses plus grands concurrents. L’année dernière, il a reporté les plans d’une ligne d’éclairage intelligent et licencié 10 pour cent de son personnel.

Generac, quant à lui, a acheté plusieurs petites entreprises au cours de la dernière année et demie, en acquérant Pika Energy, Enbala Power Technologies et Neurio Technologies et en les combinant dans une division de stockage d’énergie.

Aaron Jagdfeld, président et chef de la direction de Generac, a déclaré dans un communiqué qu’Ecobee représentait un ajout important à ses offres de technologies énergétiques résidentielles. « La capacité de combiner les technologies de pointe d’Ecobee avec les dispositifs de production d’énergie, de stockage d’énergie et de gestion de l’énergie de Generac nous permettra de créer un écosystème énergétique domestique propre, efficace et fiable qui non seulement permettra aux propriétaires d’économiser de l’argent, mais aidera également les opérateurs de réseau à répondre relever les défis d’un réseau électrique soumis à d’énormes contraintes en apportant des solutions pour mieux équilibrer l’offre et la demande.