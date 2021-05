Ecobee SmartCamera trouve l’équilibre entre le prix et la qualité

Dans le processus de construction d’une nouvelle maison, j’ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire en ce qui concerne la caméra. J’ai même envisagé d’installer des caméras Nest à l’extérieur (connexion à HomeKit via Starling Home Hub), puis des caméras HomeKit à l’intérieur. Dans le cadre de ce processus, j’ai acheté chaque caméra HomeKit sur le marché, donc cette semaine, je regarde l’Ecobee SmartCamera comme une option potentielle à construire.

Beaucoup de lecteurs me parlent des implications pour la vie privée d’avoir des caméras à la maison. Bien que je ne les mette pas dans les salles de bain ou dans ma chambre, je suis fan de les avoir dans d’autres pièces de la maison. Il y a deux raisons à cela: La première est que lorsqu’une caméra enregistre sur HomeKit Secure Video, je suis le seul à pouvoir accéder aux enregistrements.

Qu’est-ce que HomeKit Secure Video?

HomeKit Secure Video a été annoncé pour la première fois à la WWDC 2019. Apple, connu pour son engagement en matière de confidentialité, a commencé à autoriser les caméras compatibles HomeKit à prendre en charge l’utilisation du stockage iCloud pour le stockage / la lecture vidéo. Il nécessite un plan de stockage iCloud de 200 Go pour prendre en charge une caméra et un plan de stockage de 2 To pour prendre en charge jusqu’à cinq caméras. Vous devez avoir configuré un hub domestique pour que tout fonctionne. Vous pouvez utiliser le HomePod, l’Apple TV ou un iPad comme hub domestique.

Comme nous l’avons vu en 2019, Ring a dû licencier les employés qui avaient mal accédé aux caméras.

Selon The Intercept, les ingénieurs et les cadres de Ring ont «un accès hautement privilégié» aux flux vidéo en direct des appareils des clients. Cela comprend à la fois les sonnettes de porte faisant face au monde extérieur, ainsi que les caméras à l’intérieur de la maison d’une personne. Une équipe chargée d’annoter la vidéo pour faciliter la reconnaissance des objets a capturé «des gens qui s’embrassaient, tiraient des armes et volaient». [Update: According to Ring, annotation is only conducted on “publicly shared Ring videos.”] Les employés américains avaient spécifiquement accès à un portail vidéo destiné au support technique qui aurait permis «des flux en direct non filtrés et 24h / 24 à partir de certaines caméras de clients». Ce qui est surprenant, c’est que cet outil de support n’était pas limité aux seuls employés qui traitaient avec les clients.

Ring a contesté certaines affirmations, mais le tort a été causé à mes yeux. Je n’autoriserai que les caméras à l’intérieur de ma maison qui utilisent un cryptage de bout en bout. Je ne veux pas avoir à espérer que les entreprises ont une sécurité et un audit stricts des caméras des clients. J’aime que le système soit conçu là où ils n’ont pas besoin d’une protection élevée pour les images de la caméra des clients, car ils n’y ont même pas accès. HomeKit Secure Video est aux séquences vidéo à domicile comme iMessage est à la messagerie. C’est sécurisé à partir de zéro, et cela devrait être l’attente de tous les consommateurs en matière de vidéo.

À mesure que notre monde devient de plus en plus connecté, il est encore plus important de prendre en compte la sécurité de vos données dès le début. Dans quelques décennies, il n’y aura plus de maisons vs maisons intelligentes. Toutes les maisons seront des maisons intelligentes. En commençant par une base sécurisée, les clients peuvent savoir qu’ils peuvent bénéficier de tous les avantages des commodités modernes tout en sachant que leur vie privée est toujours intacte.

L’un des aspects des caméras HomeKit que j’ai appris à apprécier et à utiliser assez fortement est la désactivation du streaming / enregistrement lorsque je suis à la maison tout en utilisant l’Ecobee SmartCamera comme capteur de détection de présence pour déclencher d’autres automatisations.

Pourquoi Ecobee SmartCamera?

Bien que la caméra ecobee n’ait pas été lancée à l’origine avec la prise en charge de HomeKit Secure Video, elle a été ajoutée plus tard. L’appareil photo a également été lancé à un prix beaucoup plus élevé (129 $) qu’il ne le vend aujourd’hui. Si vous recherchez des offres sur 9to5Toys, vous pouvez facilement le trouver pour moins de 90 $.

Là où l’Ecobee SmartCamera n’est pas la caméra HomeKit la moins chère du marché (eufy est) ou la meilleure qualité de construction (CircleView est), elle offre un très bel équilibre entre être abordable, mais également fabriquée à partir de matériaux haut de gamme avec un design qui s’intégrera bien dans votre maison.

Processus de configuration

Parce qu’ecobee fabrique d’autres produits, vous pouvez commencer avec l’application ecobee pour le configurer. Comme je n’avais pas l’intention d’utiliser les services de sécurité Haven d’ecobee avec la caméra, j’ai sauté ce processus. Du point de vue de la sécurité, j’aime utiliser uniquement l’application Home pour gérer et surveiller les caméras.

À l’aide de l’application Home, j’ai scanné le code QR HomeKit de l’Ecobee SmartCamera, puis j’ai parcouru le processus de configuration d’Apple en l’ajoutant à une pièce, en définissant le moment où je veux qu’il enregistre, diffuse, détecte la présence de personnes, ou rien du tout.

Impressions générales d’Ecobee SmartCamera

J’utilise l’Ecobee SmartCamera pour surveiller mon entrée dans ma maison actuelle en ce moment. Bien que j’aie une sonnette eufy couvrant l’entrée de ma maison, j’aime la tranquillité d’esprit d’avoir une autre caméra à l’intérieur de l’enregistrement HomeKit qui va et vient de chez moi. La qualité de la caméra est fantastique (1080p) avec un large champ de vision, et elle a fière allure de jour comme de nuit. Si vous recherchez une superbe caméra pour HomeKit Secure Video, jetez un œil à Ecobee SmartCamera.

