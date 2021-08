Ecobee vs Nest : quel thermostat intelligent convient à votre maison ?

Les meilleurs thermostats intelligents vous permettent de contrôler le chauffage et la climatisation de votre maison à partir de votre smartphone, mettant ainsi fin au gaspillage d’énergie (et d’argent) pour chauffer ou refroidir une maison vide parce que vous allez être en retard à la maison.

Il n’est donc pas surprenant qu’un quart des Américains aient installé un thermostat intelligent dans leur propriété, selon les recherches du site de comparaison ValuePeguin.

Ecobee et Nest sont deux des plus grands noms qui dominent actuellement le marché des thermostats intelligents, et si vous envisagez d’équiper votre maison de chauffage et de climatisation connectés à Internet, il est logique d’opter pour l’une de ces marques.

Cependant, il peut être difficile de décider lequel vous convient le mieux – non seulement les thermostats sont différents, mais certaines des fonctionnalités qu’ils offrent diffèrent également. Cela dépend vraiment du type de contrôle intelligent de la température que vous souhaitez dans votre maison – avez-vous besoin de simplicité ou recherchez-vous un système qui se double d’une alarme intelligente, quant à l’un de ces thermostats intelligents que vous choisissez.

Varier

Ecobee et Nest proposent tous deux un certain nombre de thermostats intelligents différents, il existe donc certainement un modèle adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation de votre maison.

Ecobee a actuellement deux modèles dans sa gamme ; l’ecobee3 lite d’entrée de gamme et le SmartThermostat plus haut de gamme avec commande vocale. Les deux vous permettent de contrôler votre chauffage et votre climatisation depuis votre smartphone, d’apprendre vos routines et d’ajuster votre horaire en conséquence, et même de suspendre le chauffage ou la climatisation si une fenêtre ouverte est détectée.

Cependant, le thermostat intelligent haut de gamme est livré avec Alexa intégré et dispose d’un haut-parleur pour que vous puissiez écouter les listes de lecture Spotify depuis l’appareil. Il est également livré avec un SmartSenor qui peut être placé dans une autre pièce et contrôler la température selon qu’il détecte ou non un mouvement dans cette pièce.

L’offre haut de gamme de Nest, le Nest Learning Thermostat (troisième génération), peut apprendre vos routines et à quelle vitesse ou lentement votre maison se réchauffe et se refroidit, et s’ajuste en conséquence, afin qu’elle soit à la température que vous voulez quand vous le voulez.

Il existe également le thermostat Nest plus abordable et plus simpliste, qui n’est pas autodidacte et manque de certaines des touches de design élégantes du Nest Learning Thermostat, telles que le double en métal qui vous permet de régler la température. Cela dit, à près de la moitié du prix, ce sont des compromis que les petits budgets apprécieront.

Le Nest Thermostat remplace également le Nest Thermostat E, qui a été lancé en 2017, et a depuis été abandonné aux États-Unis, mais est toujours disponible au Royaume-Uni.

(Crédit image : Ecobee)

Prix

Alors, combien devrez-vous dépenser si vous souhaitez automatiser la température de votre maison ? À première vue, il peut sembler qu’ecobee et Nest ont des thermostats à des prix très similaires.

Le SmartThermostat ecobee avec commande vocale est au prix de 249 $ (environ 180 £ / 340 $ AU), tandis que l’option la plus abordable d’Ecobbee ; l’ecobee3 Lite vous coûtera 169 $ (environ 125 £ / 230 AU $). Les trois unités ne sont pas disponibles au Royaume-Uni et en Australie au moment de la rédaction.

Le Nest Nest Learning Thermostat (troisième génération) vous ralentira 249 $ / 219 £ (environ 340 $ AU), tandis que le thermostat Nest est au prix de 129 $ (environ 95 £ / 175 $ AU) et si vous avez besoin d’un kit de garniture Nest (une plaque conçue pour couvrir les imperfections sur le mur du retrait de votre ancien thermostat) qui coûte un supplément 15 $ (environ 10 £ / 20 AU $).

Aucun des deux thermostats n’est disponible en Australie, et comme nous l’avons déjà mentionné, alors que le Nest Learning Thermostat est disponible au Royaume-Uni, le Nest Thermostat E est actuellement la seule option abordable au Royaume-Uni et son prix est de 199 £ (environ 275 $).

Techniquement, cela signifie que si vous recherchez l’option la plus économique, le thermostat Nest est une excellente solution. Un examen plus attentif, cependant, révèle que les thermostats intelligents d’ecobee sont dotés de fonctionnalités et de capacités plus avancées que leurs homologues Nest, ce qui en fait une meilleure valeur – plus à ce sujet ci-dessous.

Caractéristiques

Lorsqu’il s’agit de ce que vous pouvez faire avec ces systèmes de chauffage et de climatisation intelligents, ecobee et Nest sont parfaitement adaptés aux fonctions les plus élémentaires. Peu importe que vous optiez pour un appareil d’entrée de gamme ou les modèles haut de gamme ; vous pouvez contrôler la température depuis votre smartphone à la fois lorsque vous êtes à la maison et à l’extérieur de la propriété, ou depuis l’appareil lui-même. Vous trouverez des capteurs de température et d’humidité dans tous les thermostats, ainsi qu’une prise en charge des configurations de zones multiples, une intégration à la maison intelligente et une fonction « hors de la maison » qui leur permet de s’éteindre lorsque personne n’est à la maison.

Cependant, les thermostats Ecobee offrent ce petit plus. Par exemple; l’Ecobee3 Lite dispose d’une détection d’occupation et d’une fonction « Suivez-moi » qui ajuste la température en fonction des pièces actuellement utilisées. Il dispose également d’une fonction éco+ pratique, qui ajuste non seulement le chauffage et le refroidissement en fonction de l’humidité actuelle et du coût de l’électricité, mais est également livré avec un assistant de programmation qui compare votre routine du monde réel avec la programmation de votre thermostat et fait les recommandations appropriées. Il existe également la fonction AC Overcool to Dehumidify qui utilise votre climatisation pour réduire l’humidité intérieure et la fonction de pause qui la désactive lorsqu’une fenêtre ou une porte est laissée ouverte pendant 5 minutes.

C’est le même cas avec leurs homologues haut de gamme. Le Nest Learning Thermostat et le ecobee SmartThermostat avec commande vocale ont tous les mêmes avantages que les appareils d’entrée de gamme, ils s’appuient sur cela avec la capacité d’apprendre et de s’adapter à vos routines et préférences de température, vous aider à économiser de l’énergie et à fournir de l’énergie rapports afin que vous puissiez garder un œil sur votre consommation d’énergie.

Mais, encore une fois, c’est l’option ecobee qui l’emporte en termes de fonctionnalités. Il est non seulement livré avec le SmartSensor inclus dans la boîte, mais propose également des ajouts astucieux tels que l’accès à Spotify, le streaming Bluetooth, les appels mains libres et l’interphone pour les annonces.

L’ecobee SmartThermostat avec commande vocale et l’ecobee3 Lite peuvent être utilisés avec le service d’abonnement Haven d’ecobee qui vous permet de surveiller votre maison de n’importe où, d’armer et de désarmer automatiquement votre maison tout en vous envoyant des alertes et des notifications importantes. Son prix est de 5 $ (environ 4 £ / 7 $ AU) par mois, vous n’avez pas besoin de l’abonnement pour profiter de la fonctionnalité du thermostat intelligent.

Il convient également de noter qu’ecobee prétend offrir jusqu’à 26 % d’économies annuelles sur les coûts de chauffage et de climatisation avec ses thermostats. Pendant ce temps, Nest ne promet que jusqu’à 12% sur les factures de chauffage et 15% sur les factures de refroidissement en économies, bien que cela dépende de la façon dont vous utilisez actuellement votre système CVC – qu’il soit déjà programmé ou qu’il soit simplement utilisé au fur et à mesure de vos besoins.

(Crédit image : Google)

Application

Ecobee et Nest ont tous deux des applications qui permettent l’accès et le contrôle à distance de leurs thermostats.

Vous pouvez contrôler les deux thermostats intelligents Nest à l’aide de l’application Google Home, disponible pour iOS et Android. N’oubliez pas que vous devez d’abord configurer le Nest Learning Thermostat dans l’application Nest, puis migrer votre compte Nest vers un compte Google avant de pouvoir le contrôler à l’aide de l’application Home. L’application Google Home vous permettra de régler la température cible, de modifier les préréglages et le mode, de définir vos horaires et d’afficher votre historique énergétique de n’importe où.

Ecobee, d’autre part, dispose de l’application ecobee, qui est également disponible pour iOS et Android. Cette application vous donne le contrôle total de votre thermostat intelligent ecobee (et du reste de vos appareils domestiques ecobee) où que vous soyez. Tout comme sur l’écran du thermostat, cette application dispose d’un curseur de température, d’un menu de mode, d’une étiquette de mode vacances et d’un bouton pour activer/désactiver, entre autres. Il vous permettra de tout faire, de la définition des horaires et des températures actuelles à la définition des restrictions.

Intégration maison intelligente

Bien que Nest appartienne désormais à Google, ses appareils domestiques intelligents fonctionnent avec d’autres cadres de maison intelligente en plus de Google Assistant. Le thermostat Nest et le Nest Learning Thermostat fonctionnent avec Alexa et Samsung SmartThings, ce qui signifie qu’ils sont compatibles avec les meilleurs haut-parleurs intelligents pour la commande vocale. Actuellement, ils ne prennent pas en charge Apple HomeKit, mais cela va bientôt changer.

Les thermostats intelligents d’Ecobee fonctionnent avec Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings et Apple HomeKit. Son SmartThermostat avec commande vocale est également livré avec Alexa intégré, vous permettant de passer des appels mains libres, de faire des annonces de style interphone et de lire de la musique et des podcasts directement à partir du thermostat, un peu comme vous le feriez sur Amazon Echo.

Verdict

Vous pourriez penser que les thermostats intelligents d’ecobee sont les grands gagnants de la bataille ecobee contre Nest. Après tout, ils sont livrés avec plus de caractéristiques et de fonctionnalités qui vous permettent non seulement de garder votre environnement domestique ou de bureau aussi confortable que possible pour vous à tout moment, mais également d’économiser de l’énergie et vos factures d’électricité. De cette façon, ils offrent également un meilleur rapport qualité-prix.

Cependant, il existe également plusieurs raisons d’opter pour un thermostat intelligent Nest. Si vous êtes déjà profondément investi dans la configuration de Google Home et de l’Assistant Google, par exemple, il est plus logique d’obtenir un appareil domestique intelligent Nest. Cela va au-delà du fait que vous constaterez que les offres de Nest se fondront facilement dans le design intérieur de votre maison, grâce à leurs différentes options de couleurs et à leur taille plus petite (sans parler de l’écran miroir sophistiqué du thermostat Nest).

Qu’il s’agisse d’avoir la pléthore de fonctionnalités d’ecobee à votre disposition ou d’obtenir l’approche minimaliste de Nest qui est plus importante pour vous, au moins vous avez tout ce dont vous avez besoin ci-dessus pour prendre une décision éclairée.

FAQ

Qu’est-ce qu’un thermostat intelligent ?

Un thermostat intelligent ressemble à ce que vous attendez d’un thermostat dans un film de science-fiction futuriste. Il régule la température dans un espace spécifique – que ce soit toute votre maison ou votre bureau, ou une pièce en particulier – tout en vous permettant un contrôle plus facile et plus pratique via votre smartphone ou votre assistant intelligent. De nombreux thermostats intelligents apprennent également de vos routines et s’ajustent en conséquence.

Comment l’utilisez-vous?

Vous l’utilisez comme vous le feriez avec un thermostat traditionnel, en réglant la température, le mode et/ou l’heure souhaités. Cependant, il est livré avec des fonctionnalités plus modernes telles que l’intégration de la maison intelligente pour le contrôle vocal et une application pour smartphone afin que vous puissiez le contrôler via votre téléphone. Certains thermostats sont équipés de capteurs de mouvement, ce qui leur permet de détecter si quelqu’un est à la maison, tandis que d’autres offrent un contrôle de la température pièce par pièce.

Ai-je besoin d’un abonnement ?

Bien que certains fabricants proposent des abonnements à la surveillance à domicile, vous n’en avez pas besoin pour utiliser un thermostat intelligent à son plein potentiel. ecobee, par exemple, a Haven, qui vous coûte 5 $ par mois. Cependant, c’est vraiment surtout pour envoyer des notifications avancées.