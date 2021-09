EcoFlow vient d’annoncer une nouvelle centrale électrique portable de pointe. Pour fêter ça, c’est 200 $ de rabais, mais seulement aujourd’hui

in

Quiconque a déjà assisté à une danse au collège connaît les paroles du classique disco « Electric Boogie » de Bunny Wailer. Les paroles de cette chanson proclament « Maintenant, vous ne pouvez pas le retenir, c’est électrique (boogie woogie woogie). »

Eh bien, Bunny, il s’avère que tu t’es trompé là-dessus. En 2021, vous pourrez conserver l’électricité, et en plus ! D’accord, techniquement, vous ne pouvez pas contenir l’électricité par elle-même, mais vous pouvez contenir la nouvelle mini-centrale électrique portable DELTA d’EcoFlow qui a une capacité énorme de 882 Wh (le téléphone portable moyen a une batterie de 12 Wh à titre de comparaison).

Pourquoi voudriez-vous ou avez-vous besoin d’une énorme centrale électrique portable comme celle-ci ? La meilleure question pourrait être pourquoi pas vous ? À peu près tout ce qui rend la vie pratique, productive ou tout simplement moins ennuyeuse fonctionne avec ces trucs électriques.

Avec le DELTA mini, vous n’avez pas à laisser derrière vous tout le confort électrifié de la maison lorsque vous partez camper dans la nature (enfin, vous devriez peut-être laisser votre lave-vaisselle et votre sèche-linge à la maison, car ils sont difficiles à ranger dans le coffre de ta voiture).

Vous voulez organiser une soirée dansante pour vos amis au milieu du désert à 1h du matin avec des basses malades, des stroboscopes éclatants et peut-être aussi un putain de laser ? Eh bien, vous pouvez si vous achetez un mini DELTA (nous ne pouvons pas vous aider avec la partie amis, désolé).

Vous savez qui d’autre devrait envisager d’en posséder un ? Toute personne vivant dans un logement avec électricité. Les pannes font fureur de nos jours. Avec tous les incendies de forêt, les moussons, les ouragans et les politiciens qui font des ravages sur les réseaux électriques, vous pourriez perdre de l’électricité à tout moment. (Ce serait un moment incroyable si l’un de vous perdait de l’électricité immédiatement après avoir lu cette phrase.)

Comment allez-vous travailler à domicile sans électricité ? Plus important encore, comment allez-vous préparer votre café pour que votre cerveau puisse fonctionner pendant que vous travaillez à domicile ? Je sais ce que pensent ceux d’entre vous qui sont familiers avec les batteries portables : « Akchewaly, vous ne pouvez pas alimenter une cafetière avec une batterie comme celle-ci, elles n’ont pas une puissance suffisante. »

Eh bien, il s’avère que vous vous trompez autant que Bunny Wailer. De nombreuses batteries ne peuvent pas alimenter des appareils à forte consommation, mais avec une puissance énorme de 1400 W, le DELTA mini peut alimenter 90% des appareils (mais pas en même temps, c’est une batterie, pas Thor).

« Peut-il même faire fonctionner un sèche-cheveux ? »

Oui il peut. Cela vous épate?

« Mais pas un aspirateur, non ? »

Il peut le faire aussi !

« Eh bien, il ne peut certainement pas alimenter un lave-vaisselle ! Ou peut-il?

Et si je vous disais… C’est possible !

« Quels sont des exemples d’autres choses qu’il peut alimenter ? »

Je suis content que vous ayez demandé. Voici d’autres exemples :

une scie à bande un micro-ondes une cafetière un projecteur un réfrigérateur portable un cuiseur à riz un Macbook Pro une crêpière une télévision un appareil de massage Hitachi (idéal pour soulager les muscles endoloris après une randonnée).

À peu près s’il se branche, il souffle. De plus, avec sa capacité énorme de 882 Wh, il peut faire fonctionner l’un de ces appareils (contrairement à certaines batteries non rechargeables). Quelques exemples :

Réfrigérateur de voiture : 12 heures Drone : 12 recharges TV : 6 heures (les deux tiers de la trilogie LOTR c’est pas mal) Cuiseur à riz : 3 lots Cafetière : 6 pots Microsoft Zune : (IDK, mais probablement tout un tas de recharges)

Connaissant le lectorat d’Android Police, je suis sûr que vous avez plus d’objections. Eh bien, amenez-les, mes doigts crépitent et sont prêts sur mon clavier !

« Mais cela prend une éternité pour charger une de ces choses ! »

-ZAP- Pas si vite! Eh bien, en fait, c’est si rapide. D’après nos amis d’EcoFlow :

« La technologie brevetée X-Stream d’EcoFlow permet à DELTA mini d’être rechargée de 0% à 80% en une heure, et d’être complètement rechargée en 1,6 heures (entrée 900W). C’est la vitesse de charge la plus rapide de l’industrie, les concurrents mettent de trois à sept heures pour être complètement rechargés. (Wow, c’est une brûlure malade à la fin, n’est-ce pas ?)

Qu’est-ce que cela signifie en termes de jargon non marketing ? Cela signifie que lorsque votre femme vous rappelle de charger le DELTA mini avant d’aller vous coucher afin qu’elle puisse alimenter son système de sonorisation pour crier des encouragements pendant le match de football de Sophia, vous pouvez dire « bien sûr chérie », puis rouler et aller dormir parce que vous avez eu plus qu’assez de temps pour le charger le matin. C’est, mes amis, une certaine tranquillité d’esprit!

« Eh bien, à quoi bon ce truc si je campe plus d’une nuit ? »

-ZIP *: FRANÇAIS- Vous savez ce qui est génial avec cette batterie ? Vous pouvez le recharger lorsque vous campez ! Comment? En exploitant la puissance du soleil. Renouvelables bébé ! Emportez-le EcoFlow :

Le DELTA mini accepte une entrée solaire de 11-75V, 10A, 300W maximum. En plein soleil, connectez-vous avec 3 panneaux solaires 110W (1 panneau solaire 400W ou 2 panneaux solaires 160W), DELTA mini peut être entièrement rechargé en 4 à 8 heures

« Tout cela semble plutôt bien, mais une batterie comme celle-ci doit coûter 1 500 $ »

-ZOP- On pourrait le penser, mais ce n’est pas le cas ! Le PDSF du DELTA mini est de 999 $. Oh, et pour fêter son lancement, aujourd’hui seulement c’est seulement 799 $ sur HSN. Je sais ce que vous pensez : « Puis-je faire confiance à HSN, je n’ai jamais acheté avec eux auparavant ? »

Eh bien, demandez-vous ceci, est-ce que HSN a déjà laissé tomber votre tante Patricia lors de la livraison de ses décorations en cristal Swarovski ? Je ne le pensais pas. HSN est légitime.

Vous n’êtes toujours pas convaincu d’avoir besoin d’un EcoFlow DELTA mini dans votre vie ? Alors regardez cette vidéo qui a été préparée dans le seul but de vous convaincre que vous avez besoin d’un EcoFlow DELTA mini dans votre vie. En fait, je vous mets au défi de le regarder et de ne pas être convaincu.

Ok, maintenant que vous êtes convaincu, voici le lien dont vous avez besoin pour en acheter un. N’oubliez pas que ce prix n’est valable que pour aujourd’hui. (Parce que c’est une tactique de vente éprouvée que si vous sacrifiez une partie des revenus en réduisant un produit, vous pouvez toujours obtenir des revenus totaux plus importants en augmentant le volume des ventes.)

Qu’est-ce que tu attends? Vous ne pouvez pas y résister, vous ne pouvez pas vous en passer ; c’est électrique. Alors glissez dessus pour le vérifier par vous-même.