Ecole de sirène @s

« Il faut normaliser la ‘synchronisation’. Je sais que beaucoup d’enfants veulent le pratiquer mais ce n’est qu’à l’éclosion de Pau Ribes quand il a commencé à avoir de la visibilité ». C’est à cause de ça Gemma Mengual Il a souhaité fortement promouvoir un campus mixte avec celui qui était son partenaire, qui jouera le rôle de coach. Le nageur garde un très bon souvenir « de la Coupe du monde à laquelle nous sommes allés ensemble. Je suis monté dans cette voiture avec enthousiasme et désir. Non seulement pour faire partie de l’histoire du synchronisé mais pour donner un message d’égalité. À Pau Il lui a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, il a traversé des moments très difficiles. C’est pourquoi nous voulons promouvoir cette discipline ».

Inquiet et courageux, Gemma Mengual ajoute des défis et des objectifs. Après le maître qui l’a eu “presque sans sommeil” ces derniers mois, on l’entend aujourd’hui en tant que commentatrice de la nage synchronisée pré-olympique qui s’est tenue ce week-end à Barcelone. « Il est très important que ce soit ici, après une année si complexe. Les fédérations espagnole et catalane ont montré qu’une telle compétition peut être organisée en quatre semaines. j’adore commenter avec julia lune et je sais qu’il y aura une atmosphère très cool dedans Sant Jordi», explique-t-elle avec enthousiasme. Il croit que Espagne a « une équipe jeune, préparée et talentueuse. Et ils sont au sens le plus large du terme et cette pandémie l’a démontré. Ils ont travaillé dur et sont très proches ».

Parallèlement à ses études, ses reportages dans ‘España Directo’ et l’organisation du campus, gemme il a créé C’est la terrasse. « J’aime grandir et le maître m’a responsabilisé. Je veux profiter de mes capacités et cette entreprise est née avec l’objectif de veiller sur l’athlète, de prendre soin de lui, de le positionner et de le représenter ». L’expérience et l’empathie ne manquent pas.

Lire l’édition complète de Sport & Style