École Richard Lander : Alertes à la bombe à l’école Truro à Cornwall | Royaume-Uni | Nouvelles

La menace, ciblant l’école Richard Lander (RLS) à Truro, dans les Cornouailles, aurait affirmé : « Il y a une bombe qui va exploser dans une heure. L’école a envoyé un courrier électronique aux parents pour les avertir de la menace et environ 1 400 enfants ont été évacués.

La police s’est rendue sur les lieux et une perquisition des bâtiments a été effectuée.

Un porte-parole de la police de Devon et de Cornwall a confirmé qu’une menace avait été signalée à l’école, mais qu’elle n’était pas considérée comme crédible.

Le porte-parole a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes au courant d’un appel passé à l’école Richard Lander à Truro tôt ce matin, qui comprenait une menace contre les locaux de l’école.

« Un officier s’est rendu pour écouter l’appel et a donné des conseils au personnel de l’école.

« Nous ne pensons pas que la menace soit crédible, et toutes les actions ultérieures, y compris une évacuation, étaient une décision prise par l’école et non par la police. »

Plusieurs autres écoles à proximité ont reçu des menaces similaires ces derniers jours, mais celles-ci se sont toutes avérées être des canulars, rapporte Cornwall Live.

L’école n’a pas conseillé de renvoyer les enfants de l’école à la maison à ce stade.

L’e-mail envoyé aux parents disait : « Veuillez noter que l’école a reçu une alerte à la bombe ce matin par téléphone. Nous avons contacté la police et les élèves sont actuellement évacués sur le terrain de l’école pendant que nous effectuons une fouille approfondie du bâtiment avec le La police nous informe que plusieurs autres écoles ont reçu des menaces similaires ces derniers jours, qui étaient des menaces de canular.

« Bien qu’il soit probable qu’il s’agisse également d’une menace de canular, nous prenons toutes les précautions pour nous assurer que le site est sûr et que tous les étudiants sont en sécurité.

« Nous recevons actuellement un grand nombre d’appels téléphoniques de parents. Veuillez noter que pendant que nous menons nos procédures d’évacuation et de vérification du site de l’école, il se peut que nous ne soyons pas immédiatement disponibles par téléphone. Nous déconseillons d’envoyer les élèves à la maison ou récupérés à ce stade. Soyez assuré que l’école continue de travailler avec la police et suit toutes les procédures pertinentes pour assurer la sécurité de tous les élèves et du personnel.

Une source anonyme a déclaré à la publication: « L’intégralité du RLS a été évacuée sans préavis. Beaucoup d’appels téléphoniques passés, beaucoup de confusion. Aucune alarme n’a été déclenchée, les étudiants ont été évacués par des portes dérobées, etc.

« Les enseignants ont reçu un mail et un tannoy annonçant son urgence a retenti.

« Tout semble très sérieux, chut chut, été sur le terrain à côté du collège pendant au moins 40 minutes. »

Le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni a été élevé à « grave » avec une attaque jugée « très probable ».

Le niveau de menace de la Grande-Bretagne a été augmenté après une explosion à l’extérieur d’un hôpital de Liverpool dimanche que la police a déclaré un incident terroriste.