Écoles de commerce: les admissions au MBA ne sont plus centrées sur la CAT

Les examens d’entrée au MBA tels que MAT (Management Aptitude Test) et CMAT (Common Management Admission Test) gagnent en popularité en Inde, en plus du CAT (Common Admission Test), selon l’enquête « MBA Outlook 2021 » par carrière et sélection d’université site Web Shiksha.com (qui fait partie d’Info Edge).

La préférence pour les examens tels que CAT, XAT (Xavier Aptitude Test), SNAP (Symbiosis National Aptitude Test), MICAT (MICA Admission Test), IRMASAT (Institute of Rural Management Anand) et SPJAT (SP Jain Aptitude Test) a augmenté d’au moins 10% en 2020 par rapport à 2019, alors que la préférence pour NMAT (par GMAC), IBSAT (ICFAI Business School) et IIFT (Institut indien du commerce extérieur) a diminué de 12 à 25% en 2020 par rapport à 2019, selon l’enquête.

Les autres résultats comprennent:

– Les grandes villes ou les États d’origine sont les endroits préférés des collèges: en 2020, les aspirants de l’est, du nord et du centre de l’Inde ont préféré les grandes villes comme Delhi, Bangalore et Mumbai au lieu de leur État ou de leurs villes d’origine tout en cherchant des collèges MBA. D’un autre côté, les aspirants de l’ouest et du sud de l’Inde préféraient leur état d’origine et / ou leur ville natale aux grandes villes.

—Le classement et les frais sont essentiels pour les étudiants à la recherche d’un collège MBA: les examens des collèges, les conditions d’admission, le classement des collèges et les frais et bourses d’études sont les informations les plus recherchées par les étudiants pour prendre une décision guidée. Les étudiants recherchent également des informations sur les programmes offerts et les histoires de réussite des anciens.

—En dehors de la finance, les nouvelles spécialisations deviennent populaires: alors que le MBA en finance a dominé les palmarès en 2020, les spécialisations comme l’analyse commerciale et l’informatique et les systèmes ont gagné la préférence, tout comme celles émergentes telles que l’entrepreneuriat, l’agriculture et les entreprises alimentaires et la santé et les hôpitaux.

—Les foires pour étudiants et la famille / amis se perdent dans les portails universitaires et les moteurs de recherche: les étudiants se tournent vers des plates-formes en ligne pour obtenir des informations crédibles. Les sites Web officiels des collèges et les sites de liste / classement des collèges étaient les plates-formes les plus solides pour obtenir des informations sur les collèges.

– Les étudiants actuels du MBA sont les plus préférés pour obtenir des informations relatives à l’admission: les interactions avec les étudiants actuels d’un collège sont le premier choix pour obtenir plus d’informations sur un collège.

—Les placements faibles ont un impact négatif sur la préférence d’un étudiant: les placements faibles sont l’une des principales préoccupations, avec le classement et l’accréditation des collèges pour les étudiants qui envisagent d’être admis.

—Les opportunités de placement et de stage sont une valeur ajoutée clé lors du choix d’un collège MBA: les opportunités de placement sont la principale valeur ajoutée que les étudiants recherchent dans un collège MBA, suivies des programmes de frais / bourses, d’un corps professoral expérimenté, d’une expérience de travail tout en étudiant et sessions d’experts de l’industrie.

