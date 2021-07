Écologisation de l’électricité à base de charbon : le gouvernement doit sérieusement réfléchir à la fermeture d’anciennes usines polluantes

Ainsi, de manière perverse, les pires pollueurs seront autorisés à polluer plus longtemps.

Une analyse du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW) postule que l’Inde peut économiser jusqu’à 1,2 milliard de dollars par an si elle ferme 30 gigawatts (GW) de ses anciennes centrales thermiques au charbon et en exploite les plus récentes pendant des heures plus longues que le taux actuel. . Outre les économies réalisées sur 42 millions de tonnes de charbon qui auraient autrement été utilisées, il existe des gains financiers évidents liés à l’impact environnemental. Le coût évité en termes de mesures obligatoires de contrôle de la pollution qui sont en attente fournira également un coup de pouce. Il contribuera à remédier à la sous-utilisation des capacités de production d’électricité et à libérer des investissements dans des sources d’énergie plus propres.

Le gouvernement (les États et le Centre) doit mobiliser la volonté politique d’agir contre les centrales au charbon inefficaces. Au contraire, ils ne semblent que trop disposés à laisser les pollueurs d’un cran. Le 1er avril, le Centre a notifié les règles de protection de l’environnement (modifications) qui repoussent la date limite pour les centrales thermiques au charbon (TPP) émettant des GES sur le respect des normes d’émission. Les normes ont été annoncées en 2015, avec une adoption en 2017 prévue à l’époque. Mais, le litige a réussi à repousser la date limite à plusieurs reprises, et c’était la dernière (avant la prolongation d’avril 2021) fixée à 2022. Cependant, seulement un tiers des PPT ont pris des mesures significatives jusqu’à présent. Et à quelques mois de la date limite, le gouvernement a repoussé la date limite, jusqu’en 2024-25 dans certains cas. Le pire, c’est que certaines usines qui doivent prendre leur retraite, c’est-à-dire qu’elles sont beaucoup plus vieilles que les autres, ont reçu une date limite plus tardive. Ainsi, de manière perverse, les pires pollueurs seront autorisés à polluer plus longtemps.

La clémence d’avril couvre 75 % des TPP en Inde. L’ampleur de l’empreinte polluante de cette étape n’est pas trop difficile à imaginer. Comme ce journal l’a déjà souligné, le problème est également que le non-respect du délai n’entraînera pas de lourdes mesures punitives. L’année dernière, une analyse du Center for Science and Environment (CSE) avait évalué cela à Rs 5-11 lakh par MW. En revanche, le coût d’installation de l’équipement de contrôle des émissions est estimé à Rs 40-100 lakh en fonction de la capacité de l’usine et de la pollution générée. Ainsi, pour une poignée de TPP, la pénalité ne sera pas serrée, surtout si la retraite est à l’horizon peu de temps après l’expiration de la date limite. Ceux dont la période d’allègement est la plus longue paieront les sommes les plus basses conformément aux règles modifiées, et les centrales les plus inefficaces – la pénalité est liée à la production, et les petites centrales avec une charge inférieure (ce qui signifie plus de pollution) se verront imposer une pénalité inférieure – fera face à une charge punitive moindre.

Les TPP représentent 62 % de la pollution industrielle par les particules en Inde et 45 % de la pollution par le soufre. Ainsi, si les TPP plus anciens semblent réticents ou incapables de passer à une génération plus propre, il serait tout à fait logique de les fermer. Elle demandera bien sûr une volonté politique considérable, compte tenu du nombre d’emplois concernés et d’une parfaite coordination entre les États et le Centre – compte tenu du nombre de TPP appartenant aux gouvernements des États – mais elle mérite d’être explorée au regard des gains climatiques.

