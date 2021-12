ECOMI transfère des millions de NFT premium vers Ethereum

La société de technologie basée à Singapour ECOMI a intégré son marché d’objets de collection numériques, qui est basé sur l’application VeVe, dans Immutable X (IMX / USD), la première solution de couche 2 (L2) pour Ethereum axée sur la mise à l’échelle de NFT sans compromettre la décentralisation, a découvert Invezz . d’un communiqué de presse.

Lors de l’intégration, plus de 2,6 millions de NFT sous licence premium ont été transférés vers Ethereum (ETH / USD). Cela a permis à plus d’un million d’utilisateurs actifs de VeVe de posséder pleinement leurs actifs neutres en carbone et de négocier sans frais de gaz.

Immutable X permet des transactions instantanées et le trading NFT sans gaz

Immutable X est une solution L2 qui est compatible avec Ethereum car elle est construite sur la technologie de pointe de StarkWare sans connaissance. Il permet aux utilisateurs de profiter d’une évolutivité massive, de transactions instantanées et d’opérations NFT sans gaz avec des objets de collection de haute qualité de Disney, Warner Bros, Marvel, Cartoon Network, DC Comics, Ghostbusters et d’autres sociétés de premier plan.

Améliorer l’empreinte carbone

VeVe met également tout en œuvre pour améliorer son empreinte carbone. Ses subventions aux causes environnementales et aux organisations à but non lucratif dépassent 7 millions de dollars. Tous les NFT frappés et commercialisés sur le marché VeVe seront entièrement neutres en carbone car le protocole Immutable X réduit la puissance de calcul.

Robbie Ferguson, co-fondateur d’Immutable X, a déclaré :

Le passage de VeVe à la plate-forme de mise à l’échelle basée sur Ethereum d’Immutable démontre que l’échelle, l’expérience utilisateur et l’impact carbone ne doivent plus être un engagement envers la sécurité et la liquidité de la blockchain la plus populaire au monde. Nous sommes ravis d’aider à créer un moyen évolutif pour des millions de personnes d’utiliser l’écosystème ouvert d’Ethereum.

Dan Crothers, directeur de l’exploitation et cofondateur d’ECOMI, a ajouté :

Nous sommes fiers de nous associer aux plus grandes marques de divertissement au monde pour offrir des objets de collection numériques haut de gamme qui se distinguent de nombreux autres projets dans l’espace NFT. Avec notre passage à Immutable X, les possibilités pour les marques et les artistes de repousser les limites sont presque infinies.

VeVe est un guichet unique pour les objets de collection numériques

Grâce à VeVe, ECOMI offre aux utilisateurs un guichet unique pour les objets de collection numériques avec NFT premium. Ils collaborent avec des créateurs de divertissement, de culture pop et d’art moderne, ainsi qu’avec de grandes marques. Les utilisateurs achètent des objets de collection numériques, qu’ils peuvent afficher dans des salles d’exposition virtuelles ou vendre sur le marché secondaire de VeVe.

Le post ECOMI déplace des millions de NFT premium vers Ethereum est apparu en premier sur Invezz.