Économie d’énergie: l’État doit financer des lignes électriques sûres dans l’habitat de l’outarde

Le remplacement des câbles électriques aériens par des câbles souterrains lorsque cela est possible – dans l’habitat de la grande outarde indienne (GIB) – pourrait s’avérer coûteux pour les producteurs d’énergie solaire, mais la protection de l’environnement doit être la priorité absolue. Le développement doit être durable et la Cour suprême (SC) a raison de demander au Gujarat et au Rajasthan de ne plus autoriser les lignes électriques aériennes ou de permettre l’installation de plus d’éoliennes dans l’habitat; les États ne sont pas non plus à mettre en place des infrastructures pour l’énergie solaire.

De plus, en attendant le passage aux lignes électriques souterraines – cela doit être fait dans un an – ils doivent installer des déviateurs. C’est sans aucun doute un coup dur pour les joueurs renouvelables, mais un lakh ne peut pas être autorisé à mourir chaque année; au cours des trois années jusqu’en 2020, six GIB sont morts dans le seul Thar. Le Wildlife Institute of India est d’avis que si les collisions avec les fils ne sont pas évitées rapidement, le GIB, qui compte à peine 150, disparaîtra bientôt.

Certains acteurs ont souligné que le câblage souterrain n’est peut-être pas possible, mais le tribunal cite un rapport de PowerGrid Corporation pour noter que des lignes électriques souterraines de 220 KV sont en fait en cours de pose en Inde. Cependant, reconnaissant que la pose de ces câbles haute tension sous terre nécessiterait une expertise technique, le tribunal a mis en place un comité d’experts.

Alors que les développeurs craignent d’avoir à supporter le coût de la conversion des câbles aériens en câbles souterrains dans la mesure du possible, et que les dépenses pourraient s’élever à des milliers de crores, le tribunal a observé que l’État – Rajasthan et Gujarat – les gouvernements devraient assumer le coût avec l’aide du gouvernement de l’Union, dans le cadre de régimes pertinents ou en allouant des fonds à cette fin.

Le tribunal a fait référence à la loi sur le fonds de reboisement compensatoire, notant que le gouvernement du Rajasthan autorise déjà l’utilisation de ses fonds pour améliorer l’habitat de la faune. Il estime qu’il existe des ressources suffisantes – avec les États et le Centre – qui peuvent être exploitées.

Certes, les producteurs d’électricité peuvent eux aussi être tenus de supporter des coûts supplémentaires et, dans de tels cas, et le tribunal a laissé la possibilité de déterminer comment ces coûts peuvent être atténués. Il a suggéré que certaines ressources pourraient être mobilisées à partir des allocations de RSE car, en vertu de la loi, elles peuvent également être utilisées pour protéger l’environnement. Dans des affaires antérieures, les tribunaux ont observé qu’il serait permis de répercuter une partie des dépenses sur les consommateurs finaux, sous réserve de l’approbation de l’autorité de réglementation compétente.

Étant donné qu’il s’agit d’un problème environnemental, il n’y a aucune raison pour que le gouvernement – le Centre et les deux États – ne prenne pas la parole. Cependant, si les producteurs d’électricité sont invités à engager une partie des dépenses, ils pourraient utiliser leurs allocations de RSE et en financer une partie à partir de leur allocation d’investissement habituelle. Bien que les rapports des médias suggèrent qu’ils demanderont un examen, il semble que le SC en décidera autrement.

