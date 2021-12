Les co-animateurs de « The Five » ont réprimandé vendredi les médias libéraux pour avoir loué l’économie du président Biden en proie à l’inflation.

« [Don Lemon] en fait, a littéralement chanté les louanges de Biden », a déclaré le co-animateur Greg Gutfeld à propos du présentateur de CNN célébrant une baisse de 4 cents du prix de l’essence par rapport à la semaine dernière.

L’animateur de CNBC, Jim Kramer, a déclaré « [the United States has] l’économie la plus forte que j’ai peut-être jamais vue. »

Cet éloge médiatique a laissé les co-animateurs de « The Five » abasourdis.

« Il doit avoir des photos compromettantes du président de CNBC parce que je ne sais pas comment il peut s’en tirer en disant beaucoup de choses. L’inflation est à près de sept pour cent… », a rétorqué Gutfeld.

« …[I]c’est vraiment dur de s’en sortir [economy], et cela n’affecte que la classe inférieure et la classe moyenne[es]. Les riches sont d’accord avec l’inflation. Ils s’en moquent », a déclaré le co-animateur Jesse Watters.

« Je n’ai jamais vu autant de mépris pour la classe ouvrière dans ce pays. Il va y avoir un tremblement de terre d’élection dans un an », a-t-il ajouté.

Le co-animateur Dagen McDowell a noté que malgré le nombre hebdomadaire de demandes de chômage, 11 millions de postes vacants « ne peuvent pas être pourvus ». Elle a déclaré que les salaires américains « chutaient » une fois ajustés en fonction de l’inflation, les salaires réels ayant diminué depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier dernier. Les politiques démocratiques devraient être inversées pour lutter contre l’inflation, a-t-elle poursuivi.

Le co-animateur Harold Ford, Jr. a adopté une approche différente de la reprise économique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous devons comprendre comment… nous faisons Pittsburgh, Philly, Memphis, Detroit, Atlanta [and] Denver…des centres d’innovation et de fabrication avancés [that] nous pouvons expédier une partie de ce que nous avons en Asie ici aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Mais nous devons construire l’infrastructure. … Toutes ces villes sont capables de faire ces choses et de créer des emplois et de rendre l’Amérique plus compétitive au 21e siècle. »