Économie indienne: tir sur tous les cylindres

Par Adil Zaidi

L’Inde a subi des verrouillages rigoureux, de profondes contractions du PIB, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et a quand même réussi à suivre la voie de la reprise économique. Une grande partie de l’économie est revenue à des niveaux au cours de la même période de l’année précédente. Sur la base des paramètres de production, de consommation et d’investissement, l’économie indienne est sur la voie d’une reprise, certains segments ayant connu une amélioration progressive mais soutenue au cours des deux derniers trimestres. Cependant, les entreprises dans des secteurs comme l’immobilier, l’hôtellerie et les voyages et le tourisme continuent d’être sous l’impact de la pandémie. Un examen plus approfondi des données sur les prêts immobiliers, les prêts automobiles, les dettes de cartes de crédit et autres prêts personnels suggère un comportement prudent des consommateurs, bien que s’améliorant progressivement.

Pronostic du PIB

La croissance du PIB réel au T2FY21 s’est contractée de 7,5% d’une année sur l’autre, suggérant un fort rebond par rapport aux creux du T1FY21. Cela fait suite à une énorme baisse de 23,9% d’une année sur l’autre au T2-2020 causée par l’effet de verrouillage strict induit par Covid-19 sur la demande intérieure, couplé à l’effondrement de la demande extérieure.

Mesures gouvernementales

Le gouvernement a travaillé sur une série de réformes calibrées, y compris la politique des IDE, le programme PLI, la facilitation des investissements et la facilité de faire des affaires. Pour stimuler la croissance industrielle, le gouvernement a identifié 13 secteurs champions dans le cadre d’un objectif global de fabrication, dont 70% des incitations reviennent à trois grands segments (automobile, télécommunications et médicaments pharmaceutiques). Le gouvernement a récemment approuvé le programme PLI pour le secteur de la transformation des aliments, entraînant une dépense de Rs 10 900 crore. Cela lui donnerait un coup de pouce majeur en termes d’opportunités d’emploi et de reconnaissance mondiale des marques indiennes. Les mesures de RBI consistant à injecter des liquidités via des opérations de pension, des opérations spéciales d’open market, des opérations de refinancement à long terme ciblées, entre autres, ont réaffirmé une trajectoire de reprise.

L’allocation du Fonds de développement des infrastructures rurales (RIDF) a augmenté de 33% à Rs 40 000 crore, ce qui devrait stimuler une croissance inclusive dans l’économie rurale et agricole. On s’attend à ce que le Cess de l’infrastructure agricole et du développement de Rs 2,5 et Rs 4 le litre sur l’essence et le diesel, respectivement, génère Rs 30 000 crore-bien qu’il sera compensé par la réduction des droits d’accise.

Pas moins de 217 projets d’une valeur de plus de Rs 1 lakh crore ont été achevés dans le cadre du pipeline d’infrastructure nationale au cours du dernier exercice. Une institution financière de développement a été amenée à combler le manque de financement à long terme pour les infrastructures avec un capital de Rs 27 000 crore. Les chemins de fer monétiseront leur corridor de fret dédié pour l’exploitation et la maintenance après la mise en service. L’allocation des dépenses en capital vers les corridors économiques a été augmentée de 26% à Rs 5,54 lakh crore. Les transports publics dans les zones urbaines seront renforcés par un programme de Rs 18 000 crore pour les bus publics. Et il y a sept projets d’une valeur de Rs 2 000 crore pour le développement des ports.

Perspectives d’avenir

L’Inde doit se concentrer davantage pour attirer des IDE plus élevés, en particulier dans le secteur manufacturier. Les programmes de soutien aux infrastructures pour sept parcs de médicaments en vrac et de dispositifs médicaux, sept méga parcs textiles, etc., stimuleront considérablement la fabrication nationale.

La numérisation, une plus grande automatisation, la démondialisation et la promotion de politiques vertes sont quelques tendances probables qui pourraient caractériser l’économie mondiale post-Covid-19. Par exemple, dans le secteur de l’électricité, les réformes proposées pour rationaliser les tarifs, réduire les différends et mettre en œuvre le libre accès sont nécessaires de toute urgence. Le gouvernement a alloué Rs 3,05 crore lakh au secteur de l’électricité. Pour ajouter à cela, compte tenu de l’exploitation commerciale du charbon, attirer des capitaux étrangers et des capitaux privés dans les infrastructures en adoptant de nouvelles modalités de PPP avec des délais de mise en œuvre prédéfinis, accélérera également la reprise de l’Inde. La monétisation des terres publiques, l’augmentation des investissements étrangers dans les G-Secs, l’augmentation de la limite des IDE à 74% dans les assurances, la privatisation des PSB et la réduction du coût des affaires sont d’autres mesures pour attirer les capitaux privés, y compris les capitaux étrangers. Le soutien fiscal indirect, l’activation des technologies de l’information et la numérisation dans toutes les fonctions administratives du gouvernement et le lissage des réformes du travail au niveau de l’État accéléreront la reprise.

Le gouvernement devrait se concentrer sur la relance de l’économie sur la base d’un mode de mission avec un plan d’action traitant à la fois des facteurs de l’offre et de la demande, l’amenant ainsi à deux chiffres en 2021-2022 et la soutenant.

L’auteur est partenaire et leader, Conseil en développement économique, EY Inde

