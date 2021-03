Économie: la reprise se poursuit mais perd du rythme; les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre restent atones

Alors que le secteur des services reprend – le PMI composite de février était en hausse à 57,3 contre 55,8 en janvier – la perte d’élan ailleurs est préoccupante à un moment où il y a une nouvelle flambée d’infections, en particulier dans des États clés comme le Maharashtra.

La contraction de 1,6% de la production des usines en janvier est bien en deçà des attentes, ce qui suggère qu’il existe plusieurs poches de fragilité dans la reprise plus large. Le ralentissement a été généralisé – tant les biens d’équipement que les biens de consommation ont mal connu. La mauvaise nouvelle est que les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre de l’économie restent atones. L’indice de reprise d’activité Nomura India (NIBRI) est tombé à 95,2 pour la semaine se terminant le 7 mars contre 98,1 la semaine précédente, l’écart par rapport à la normale pré-pandémique glissant à 4,8 pp contre seulement 0,7 pp une quinzaine de jours plus tôt.

Alors que le secteur des services reprend – le PMI composite de février était en hausse à 57,3 contre 55,8 en janvier – la perte d’élan ailleurs est préoccupante à un moment où il y a une nouvelle flambée d’infections, en particulier dans des États clés comme le Maharashtra. Une nouvelle série de verrouillages pourrait ralentir la reprise. Déjà, les indices de mobilité étaient faibles durant la semaine précédant le 7 mars; L’indice de conduite Apple et les indices de vente au détail et de loisirs de Google ont été touchés, bien que la mobilité au travail ait continué de s’améliorer.

Les ventes au détail de deux-roues continuent d’être ennuyeuses; entre avril 2020 et février, ils ont augmenté en seulement un mois peut-être parce que les véhicules sont devenus chers et inabordables pour certaines sections. Alors que les collectes de TPS pour janvier ont dépassé les attentes, la génération de factures de transport électronique est restée plus ou moins stable depuis octobre 2020. Les collections FAStag continuent de croître rapidement, mais peut-être en raison d’une utilisation accrue.

La croissance des prêts en cours de croissance reste faible à environ 6%; Surtout, les émissions d’obligations de sociétés ont fortement chuté en janvier et février pour atteindre des niveaux de Rs 45 000 crore par mois par rapport à la moyenne pour la période mars-décembre 2020. De manière pertinente, les entités publiques qui empruntent semblent faire la majeure partie des emprunts.

La performance du secteur de base, par exemple, a continué de s’améliorer en janvier, mais à un rythme plus lent; l’augmentation a été de 0,1% d’un mois à l’autre, désaisonnalisée, contre 2,2% les mois précédents. Il est inquiétant de constater que les sous-secteurs liés à la construction sont à la traîne des autres secteurs; l’agriculture se porte exceptionnellement bien.

La demande d’électricité, cependant, a été quelque peu modérée ces derniers temps.

Les données CMIE montrent qu’à 6,9%, le chômage en février était inférieur à la moyenne de 7,3% depuis juillet 2020; cependant, le taux de participation à la population active (LPR) et le taux d’emploi (RE) restent nettement inférieurs à leurs niveaux d’avant le verrouillage et il pourrait s’écouler un certain temps avant que ceux-ci n’atteignent les niveaux d’avant la pandémie. En outre, les réclamations du MGNREGA continuent d’augmenter même si les jours-personnes supplémentaires générés par le travail sont restés élevés. Cela donnerait à penser que de nombreux travailleurs ruraux n’ont peut-être pas retrouvé leur emploi urbain.

Encore une fois, alors que les exportations ont affiché une tendance à la hausse au cours des deux derniers mois, les biens de génie, qui rapportent un tiers des exportations non pétrolières, se sont fortement contractés en février. Plus important encore, la reprise a été inégale en ce sens que les grandes entreprises sont reparties avec plus tandis que les petites entreprises en ont moins bénéficié. Selon Crisil Research, moins de 20% des 400 petites entreprises (sur ~ 800 entreprises cotées) ont enregistré une croissance positive de leurs revenus au premier semestre de l’exercice 2021, contre 35% des 100 premières entreprises. L’agence souligne que la croissance du crédit a été la plus faible pour les micro et petites entreprises.