Économie numérique: les plateformes sont omniprésentes

Par Kunal Kaul

Certains événements de l’histoire sont considérés comme des réinitialisations du temps lui-même: la révolution industrielle, la découverte de l’électricité et, bien sûr, l’invention d’Internet. Le dernier a, peut-être, été le développement le plus important à ce jour, transformant à jamais la façon dont nous vivons, apprenons, jouons, travaillons et pensons.

Dans le monde de l’entreprise, les deux dernières décennies témoignent de la façon dont Internet a changé la formule du succès commercial. Aujourd’hui, sur les 10 plus grandes entreprises du monde, huit opèrent dans l’espace technologique et la plupart sont, au moins en partie, impliquées dans les affaires d’Internet.

L’industrie informatique indienne est prête à diriger la prochaine phase de la numérisation mondiale

Aujourd’hui, l’industrie informatique est devenue l’atout le plus stratégique de notre pays, contribuant à 8% du PIB national et à 27% des exportations totales et employant près de 5 millions de personnes et impactant plusieurs fois plus! Désormais, propulsées par la pandémie, les entreprises considèrent la numérisation comme un vecteur de croissance, et pas seulement d’efficacité, et y accroissent leurs investissements. Selon Gartner, 70% des DSI augmenteront leurs dépenses en technologie cette année. En conséquence, le secteur ITeS indien pourrait accélérer sa croissance de 2 à 4% au cours des cinq prochaines années, atteignant 300 à 350 milliards de dollars de revenus annuels, selon un nouveau rapport de Nasscom et McKinsey. Comme ils chevauchent à la fois la demande et l’offre de la chaîne de valeur, les fournisseurs de services informatiques (ITSP) joueront un rôle majeur dans l’élaboration de chaque aspect de la prochaine phase de la numérisation.

Les plateformes numériques stimuleront une croissance renouvelée pour les ITSP indiens

Tous les secteurs – services bancaires et financiers, vente au détail, fabrication, énergie et services publics, ou même les hyper-scalers eux-mêmes – s’appuient sur des fournisseurs de services informatiques. Ils ont une présence mondiale, des modèles de livraison robustes, de l’agilité, des connaissances et une connaissance approfondie des clients. Cependant, dans cet environnement dynamique, les clients recherchent des modèles de consommation flexibles qui leur permettent d’utiliser, d’acheter et de gérer facilement les services technologiques. Par conséquent, la demande de modèles en tant que service devient monnaie courante. Pour répondre à ces besoins, les acteurs indiens de l’IT / ITeS (ITSP) ont fait des progrès dans la création de solutions et d’offres axées sur la transformation et les résultats de l’entreprise, conduisant à l’émergence rapide d’une révolution numérique dirigée par les plates-formes. Ici, un large éventail de solutions, de services et de résultats numériques est fourni en tirant parti de divers types de services partagés et de plates-formes multi-locataires, permettant aux ITSP de créer une plate-forme une seule fois et de la répliquer à grande échelle sur un grand nombre de clients dans le monde.

De plus en plus, les solutions numériques ne proviennent pas d’architectures sur mesure fragmentaires, mais de plates-formes spécialement conçues, soigneusement conçues et hautement spécialisées. Celles-ci vont des plates-formes fondamentales telles que le cloud et l’analyse, mais évoluent vers des plates-formes avancées telles que l’IoT, la blockchain, l’IA / ML, etc., et des plates-formes spécifiques à l’industrie comme l’assurance et la santé.

Les principaux fournisseurs de services informatiques indiens ont déjà commencé à opérationnaliser les plates-formes numériques et envisagent des stratégies pour accélérer la consommation et la monétisation mondiale. Une majorité des plus grands ITSP indiens déclarent déjà que 50% ou plus de leurs revenus proviennent du numérique.

L’opportunité qui se présente à nous est trop belle pour être manquée, et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour en tirer profit: des ITSP capables de fournir des services pertinents à un public mondial, un vivier de talents en plein essor et compétents en technologie, des investissements croissants et l’adoption de nouvelles technologies , des cadres réglementaires favorables, etc. Réunir tous ces éléments et parties prenantes disparates garantira la place de l’Inde dans l’économie numérique.

L’auteur est directeur, Ventes aux entreprises, Cisco Inde et SAARC

