Ce Black Friday 2020 aura le mérite d’être totalement différent de ceux des années précédentes en France. Si l’année dernière vous rendre en magasin pour profiter des promotions était un acte anodin, cette année la situation a complètement changé. L’arrivée du virus Covid-19 et de la pandémie mondiale va changer les habitudes des consommateurs durant ces journées « folles ».

Porter des masques étant obligatoire, on mise tout sur les yeux puisque c’est la partie du visage que l’on aperçoit. Si vous êtes à l’affût des nouveautés maquillage, voici les promotions à ne pas rater.

Black Friday maquillage toutes les offres ici

Black Friday 2020 : Une année stratégique

La digitalisation de plusieurs commerces se tient désormais sur le devant de la scène. La fermeture des parfumeries pour raisons sanitaires incite les clients à effectuer des achats en ligne, afin de profiter des prix avantageux et surtout des nouveautés qui ont fait leur entrée sur le marché de la cosmétique. En d’autres termes, l’année 2020 est une année difficile pour les parfumeries physiques, tandis qu’elle est stratégique pour les boutiques en ligne. Avec les e-commerces, les achats seront bien plus simplifiés et les réductions seront d’autant plus importantes dans le but de fidéliser les clients sur le long terme.

Comment profiter du Black Friday 2020 ?

Vous n’avez pas encore effectué vos achats pour les fêtes de Noël ? Pas de panique, il suffit de vous rendre sur Internet et faire votre sélection. Les dernières nouveautés sont bel et bien présentes en ligne, notamment en ce qui concerne le maquillage. En effet, les marques ont redoublé d’efforts pour proposer des cosmétiques innovants à des prix attrayants. Avez-vous noter que plusieurs parfumeries en ligne avaient déjà commencé leur opération marketing de Black Friday sur le maquillage comme le site Parfumdo à travers le « Black November » ? Des e-commerces ont donc proposé un Black Friday sur l’ensemble du mois de novembre. Ceci dit, en raison de l’urgence sanitaire, plusieurs grandes enseignes françaises ont décidé de décaler le Black Friday au 4 décembre 2020 dans l’idée d’éviter la concurrence déloyale envers les magasins physiques qui ne pourront pas ouvrir avant le 28 novembre. A l’inverse, les sociétés de taille plus modestes n’auront pas pu décaler en un clin d’œil leurs opérations marketing en cours et proposeront donc leur maquillage à petits prix ce 27 novembre comme ce qui était prévu à l’origine. Cela laisse donc une belle marge de manœuvre pour les oublis et les cadeaux de Noël entre le Black November, le Black Friday du 27 novembre, et celui du 4 décembre.

Les indispensables de la trousse de maquillage tendance

Il est évident que le confinement et le port du masque ont grandement changé les habitudes de consommation en matière de maquillage. En effet, une baisse des ventes des rouges à lèvres a été constatée au profit des produits pour les yeux et pour les sourcils. Envie de vous constituer une trousse de maquillage tendance sans vous ruiner durant les opérations Black Friday ? Voici 4 produits maquillage tendance à ne pas rater malgré le port du masque :

Le mascara

Parmi les mascaras en vogue cet hiver, vous pouvez notamment retenir le mascara Diorshow Iconic overcurl. Avec sa brosse incurvée, il permet de définir les cils et de les allonger en seul passage. La bonne nouvelle pour ce produit luxueux qui coûte près de 60 €, vous pourrez en faire l’acquisition à 25 € en passant notamment du côté de Parfumdo grâce à l’offre du Black Friday en cours. Dépêchez-vous avant l’épuisement des stocks !

Les fards à paupières

Cette fois-ci, honneur à Lancôme et sa collaboration avec la blogueuse italienne qui regroupe pas moins de 21 millions d’abonnés sur Instagram, Chiara Ferragni. La maison s’est associée à la jeune femme pour créer une collection capsule composée de plusieurs éléments de maquillage, dont une magnifique palette. Une édition limitée à retrouver sur le site de Lancôme qui a également repoussé son Black Friday au 4 décembre. La Palette Fashion Flirty est affichée au prix de 59€50, mais il est fort probable qu’elle soit en promotion, en plus de la trousse associée qui est offerte en cadeau.

Poudre et mascara à sourcils

Il faut tout miser sur le regard côté make up ! Et pour le sublimer, il faut bien travailler ses sourcils. Le Brow Duo de Clarins fait parfaitement l’affaire, car il permet de sculpter, densifier, intensifier et fixer les sourcils pour une tenue 24 heures. Un deux en un qui saura respecter votre budget puisqu’il ne coûte que 20 € sur le site de certaines parfumeries en ligne.

L’Eye-Liner

Pour encore intensifier le regard, le Eye-Liner liquide haute précision waterproof de Chanel vous scrulptera un œil de biche. Grâce à son applicateur souple et précis, son application est très facile. Il se décline en 7 couleurs et on retrouve cet élément de maquillage en réduction à un peu plus de 27 € au lieu des 37 € habituels sur les boutiques en ligne.

Black Friday 2020 : des promotions pas comme les autres

Il est désormais plus qu’indispensable pour les marques et pour les boutiques physiques d’investir sur leur présence en ligne. La pandémie du Covid-19 a prouvé au monde entier que le fait d’acheter sur Internet facilitait énormément la vie des consommateurs, mais aussi des vendeurs. De ce fait, vous pourrez profiter des offres du Black Friday du mois de novembre et de ce début décembre. Profitez-en pour vous constituer ou reconstituer une trousse de produits de maquillage de haute qualité. C’est également l’occasion de préparer vos cadeaux de Noël !

