Une partie du charme de (Désenchantement (Matt Groening et Josh Weinstein, depuis 2018), la troisième série animée du célèbre Oregonian après Les Simpsons (depuis 1989) et Futurama (1999-2013), est due à vos références culturelles. Il y a, parmi les trente épisodes qui ont été diffusés sur Netflix à ce jour, sur les fictions susmentionnées et Game of Thrones (David Benioff et DB Weiss, 2011-2019) ou The Crown (Peter Morgan, depuis 2016). Et même à propos de l’ancien président Donald Trump, qui était déjà apparu en tant que célébrité dans plusieurs films et séries télévisées. Mais aussi sur un jeu vidéo classique.

Junior essaie de grimper la structure de l’échelle formée par ceux qui sont tombés avec un tas d’ogres, évitant les barils lancés du mur Dreamland.

Dans “Bean Falls Down” (3×10), l’armée des ogres revient brutaux ceux que les gnomes avaient vaincus dans “Nos corps, nos elfes” (2×05), avec Junior (Maurice LaMarche) en tête. Elf (Nat Faxon) avait accidentellement aveuglé son seul œil restant, et l’énorme être continue avec les deux poignards dans les deux. Pour cette raison Ils essaient de prendre d’assaut Dreamland, avec la demande que l’elfe protagoniste lui soit livré. Parce qu’il avait «blessé ses sentiments» en le poignardant. Et, pour repousser les ogres, des tonneaux de bière leur sont lancés du haut du mur car ce royaume des ivrognes n’a rien d’autre.

Donkey Kong à Dreamland

Nintendo

Le cadrage de l’ogre montant et esquivant des barils rappelle le jeu vidéo Donkey Kong, avec Jumpman (plus tard Mario) dans la même situation

Et, quand Junior essaie de gravir la structure d’échelle formée par ceux qui sont tombés avec beaucoup d’ogres, un cadre général rappelle Donkey Kong, le célèbre jeu vidéo d’arcade développé par Nintendo sous la direction de Shigeru Miyamoto en 1981. Dans celui-ci, Jumpman (plus tard, le célèbre Mario) doit gravir une série de plates-formes, tout en évitant les obstacles, pour sauver Pauline (plus tard remplacé par Princess Peach) des pattes du gorille moyen qui donne son nom au jeu. Et ces obstacles qu’il lui lance sont, justement, des barils.

