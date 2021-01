Le torse d’acier de Belinda impressionne depuis la scène | Instagram

Une photographie qui a récemment circulé sur la plateforme de Twitter Il a réussi à captiver un grand nombre d’adeptes de la chanteuse Belinda après que la native d’Espagne soit apparue en possession du micro alors que la zone de son abdomen monopolise toute l’attention.

L’un des interprètes du moment, Belinda, a réussi à devenir chaque jour une grande source d’inspiration pour nombre de ses admirateurs et une image qui a circulé sur Twitter ne fait que souligner la grande beauté qui la caractérise, en plus de vérifier qu’elle a une silhouette digne d’envie!

Il ne fait aucun doute que l’un des souhaits de ses fans est de la revoir sur scène, de l’interpréter sur des chansons comme “Luz Sin Gravedad” et “Coup de foudre«Elle est considérée comme l’une des plus hautes représentantes du genre pop au Mexique, en plus d’avoir non seulement réussi à attirer plus de fans avec sa voix mais aussi sa beauté indéniable.

La réputée «princesse de la pop latine» est digne d’un visage et d’une silhouette qui inspire nombre des internautes sur les réseaux sociaux, et particulièrement, chacune de ses «pages de fans», qui ne manque pas l’occasion de montrer un souvenir de ses moments sur étape.

C’est dans le passé qu’une publication évoquait le souvenir d’une de ses apparitions mémorables sur scène.

La jeune chanteuse de 28 ans, Belinda, porte une tenue de style sport, un haut noir qui révèle toute sa traîne abdominale marquée et un pantalon assorti aux nuances entre noir, blanc et jaune qui recouvrait sa partie supérieure.

Le twitter partagé par le compte @BelindaMexicali était chargé de partager l’image qui était accompagnée d’un message qui a suscité quelques réactions sur le réseau social populaire.

La pop me manque sur scène @belindapop

En présence de la pandémie, les adeptes de la chanteuse ont montré qu’ils espèrent qu’il ne faudra pas longtemps pour la revoir chanter en direct.

“Beli” est l’une des stars qui occupe aujourd’hui une partie de l’actualité qui circule quotidiennement sur le réseau, elle a réussi à se consolider comme une grande artiste depuis qu’elle a décidé de se concentrer sur l’industrie musicale.

Le succès est devenu son partenaire et Belinda a rempli les étapes au milieu des présentations qu’il a faites après des romans comme «Complices à la rescousse» et «Amis pour toujours».

Actuellement, la pop star profite de l’une de ses meilleures scènes non seulement professionnellement mais aussi personnellement car il est indéniable que sa relation avec Christian nodal Cela les a amenés à être l’un des couples les plus célèbres de l’émission mexicaine.

Ce qui, d’une manière ou d’une autre, donne un grand coup de fouet à la carrière des deux et le montre, ce sont les prochains projets qui attendent l’interprète ces derniers mois. Bien que la relation entre les deux artistes renommés n’ait pas été exempte d’une série de controverses et de scandales, jusqu’à aujourd’hui Belinda et Nodal sont restés fermes dans leur relation.

De son côté, la carrière de la chanteuse est en constante ascension et cela a fait d’elle une candidate pour jouer dans la prochaine édition de La Voz Kids 2021, de Tv Azteca, où enfin, ses plus fidèles fans pourront profiter de la revoir sur l’écran.

Le célèbre natif de Madrid, qui a consolidé sa carrière au Mexique, constituera le groupe des futurs entraîneurs de la prochaine émission de télé-réalité, avec María José, Mau, Ricky et Camilo, il est apparu que l’émission allait frapper les écrans mars prochain.

