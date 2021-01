Zinedine Zidane continuera à coacher Real Madrid après la débâcle de la Copa del Rey, éliminée mercredi en huitièmes de finale contre une équipe Second B comme Alcoyano, et dirigera l’équipe samedi lors du match de championnat contre Alavés à Mendizorroza, après avoir rencontré ses joueurs et leur avoir demandé d’oublier ce qui s’est passé et se concentrer sur son retour dans la ligue.

Le Real Madrid n’envisage pas le licenciement de Zidane et n’attend pas la démission du sélectionneur français, selon l’agence de presse .. L’inquiétude au sein du conseil présidé par Florentino Pérez marque le lendemain d’une nouvelle élimination, après une chute en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne et six jours après la Copa del Rey, mais aucune mesure à court terme ne sera prise.

La situation économique que connaît le club en raison de la pandémie et de l’état du marché des entraîneurs s’ajoute au manque d’intention du Real Madrid de changer d’entraîneur en milieu de saison.

Ce sera à la fin du cours, s’il n’y a pas d’élimination européenne au deuxième tour de la Ligue des champions contre l’Atalanta Italien, au moment de faire le point avec Zidane pour prendre une décision pour le prochain parcours.

Parler de Zidane

L’entraîneur français est allé des heures après l’élimination contre Alcoyano au centre sportif du Real Madrid et avant de s’entraîner, il a joué dans une courte conversation de cinq minutes devant les longs visages de tous ses joueurs.

Zidane leur a demandé d’oublier ce qui s’est passé lors de la Super Coupe d’Espagne et de la Copa del Rey et de tout donner pour se battre pour les deux grands buts de la saison, LaLiga Santander et la Ligue des champions.

Au milieu d’une crise de résultats, avec une seule victoire au cours des cinq derniers matchs et deux éliminations, Zidane a demandé l’unité pour surmonter le nid de poule et l’effort pour re-signer une séquence de victoires qui redonnera espoir dans la saison. .

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE