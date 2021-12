Économies de vacances sur les aspirateurs intelligents de Dreametech et plus encore

Que vous cherchiez à rafraîchir un aspirateur existant ou à vous lancer pour la première fois dans une action de nettoyage intelligente et autonome, Dreametech vous propose une gamme d’appareils. Maintenant en avance sur les vacances, il propose des offres exceptionnelles sur son robot aspirateur et vadrouille D9, ainsi que sur le Dreametech L10 Pro haut de gamme. Continuez à lire pour tous les détails sur les appareils de nettoyage intelligents de Dreametech pour la maison.

Économisez sur le robot aspirateur et vadrouille 2 en 1 Dreametech D9

Doté à la fois de capacités de balayage et de nettoyage, l’aspirateur robot Dreametech D9 est alimenté par un système d’aspiration de 3000 Pa. Quelle que soit la tâche à laquelle vous enverrez le nouvel assistant, ses 5 200 mAh offrent jusqu’à 150 minutes d’autonomie par charge. Et pour tirer le meilleur parti de chaque session, la cartographie LiDAR intégrée présente toutes les fonctionnalités intelligentes.

En jumelant avec une application, vous pourrez tout faire, de la configuration des heures de nettoyage de routine à la configuration des zones interdites et au réglage d’autres paramètres directement depuis votre smartphone. Cependant, si vous préférez abandonner complètement l’application compagnon, il est toujours possible de simplement aboyer des commandes à votre haut-parleur intelligent grâce à la prise en charge d’Alexa.

Dreametech offre le robot aspirateur et vadrouille Dreametech D9 à 247 $. Vendant normalement 309 $, vous pouvez maintenant obtenir près de 62 $ d’économies.

Économisez également sur le produit phare Dreametech L10 Pro

Si vous recherchez une solution encore plus performante pour gérer le désordre des vacances ou le nettoyage de routine, les économies continuent sur le Dreametech L10 Pro. Cet aspirateur robotique est livré avec des améliorations notables par rapport au modèle D9 mis en évidence ci-dessus, ainsi qu’un prix élevé correspondant. À l’heure actuelle, le L10 Pro est à 391 $, offrant près de 100 $ d’économies par rapport à son prix typique de 490 $. C’est 20% de réduction sur le taux en vigueur et offre l’un des meilleurs prix de Dreametech à ce jour dans le processus.

En intensifiant les fonctionnalités, le plus phare L10 Pro porte certainement son nom en arborant un système d’aspiration plus performant. Avec une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, cet aspirateur robotique peut tout gérer, des tapis aux planchers de bois franc et tout ce qui se trouve entre les deux. Il y a également un évitement d’obstacles amélioré et d’autres fonctionnalités de navigation intelligentes qui aident à tirer le meilleur parti de son autonomie de 150 minutes. Il existe notamment un support Alexa pour appeler votre nouvel assistant de nettoyage autonome sans lever le petit doigt, ainsi qu’un support d’application pour définir des horaires et plus encore.

Vidage et recharge automatiques 2-1 aspirateur + vadrouille

Les lecteurs peuvent également consulter le Z10 Pro – aspirateur robot 2 en 1 + vadrouille de Dreametech. Le modèle Z10 dispose d’un réservoir crépusculaire à vidange automatique (après chaque nettoyage) et dispose également d’un débit d’eau à 3 niveaux pour éviter les fuites ou les arrosages excessifs, avec une navigation de haute précision tout au long de son autonomie de plus de 150 minutes. Rendez-vous sur Dreametech pour des offres supplémentaires et des détails sur d’autres appareils de nettoyage intelligents.

Il y a aussi plus de promotions de vacances disponibles dans la boutique Amazon officielle de la marque.

