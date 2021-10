Économiser de l’argent sur les importations en euros

De toute évidence, rester sans couverture sur les importations en euros n’est pas un départ.

La majeure partie des importations aux Émirats arabes unis est libellée en dollars américains, et comme le dirham (AED) est indexé sur le dollar (USD), les importateurs en USD ne présentent aucun risque de change ; il s’ensuit qu’il n’y a pas non plus de possibilité d’économiser sur ces importations.

Cependant, les entreprises qui ont des importations continues en euros (EUR) doivent supporter un risque considérable – sur 10 ans depuis 2012, la valeur à risque (VaR) pour une courte exposition à l’euro de six mois était de 7,96 % (en moyenne). Cela signifie que sur une période de six mois, il y avait 5 % de chances que l’euro s’apprécie de près de 8 %, ce qui augmenterait considérablement les coûts. De toute évidence, rester sans couverture sur les importations en euros n’est pas un départ.

Ainsi, les entreprises les plus prudentes choisiraient simplement de se couvrir à terme jusqu’à l’échéance au coût relativement modeste de 0,63 % pendant six mois (en moyenne). Bien entendu, cela conduit à renoncer à la possibilité de bénéficier d’une éventuelle dépréciation de l’euro. Étant donné que l’EUR-USD est assez volatil, cela pourrait être assez important – en effet, sur la période, la dépréciation la plus importante sur six mois a été de 23%, ce qui aurait généré des économies exceptionnelles.

En cherchant des moyens d’essayer de saisir une partie de cette énorme opportunité, il est important de reconnaître que puisque l’EUR-USD est le marché le plus profond et le plus liquide, il ne peut y avoir d’arbitrage entre la couverture à terme le jour 1 et toute autre stratégie de couverture fixe. . Les options plain vanilla, par exemple, qui fixent le coût le plus défavorable au taux à terme du Jour 1 (protection contre l’appréciation de l’EUR) tout en laissant sur la table l’opportunité d’une dépréciation de l’EUR, auraient généré une valeur brute de 2,82 % en moyenne ; cependant, le coût moyen de l’option était de 2,76 %, laissant une valeur nette proche de zéro.

À notre avis, le meilleur moyen est de contenir le risque en limitant le trading et en utilisant un stop loss tout en restant non couvert (à d’autres moments) pour saisir les opportunités sur les mouvements favorables. Nous avons développé le Mecklai Hedge Program (MHP) qui gère assez bien cet équilibre opportunité/risque et a pu générer des économies (par rapport au Day 1 forward) de plus de 1,30 % en moyenne.

Le MHP utilise une combinaison de techniques pour contrôler le risque et capturer la valeur :

1. Pour contrôler le trading, nous surveillons la volatilité et si/quand elle dépasse un seuil prédéterminé, le MHP se contente de couvrir à terme le risque zéro ; sur la période, cela s’est produit 23 % du temps ;

2. Lorsque la volatilité est dans les limites, le MHP utilise un stop loss suiveur, qui est suivi avec une discipline stricte. stop loss est abaissé d’un montant égal au coup favorable; cela signifie que tous les mouvements favorables sont capturés à moins/jusqu’à ce que le stop loss alors en cours soit rompu, moment auquel l’exposition est couverte à terme ;

3. Si le stop loss n’est pas dépassé (cela s’est produit dans 38 % du temps), l’intégralité de l’opportunité est saisie ; étant donné la volatilité de l’EUR-USD, il y a parfois d’énormes gains, qui compensent largement les pertes étroitement contrôlées.

En raison de la structure du stop loss suiveur et du fait que le MHP ne prend aucun risque plus de 20 % du temps, le risque moyen supporté était pratiquement nul (0,03 %). Cela signifie que la moyenne quotidienne du pire taux possible était plus ou moins la même que celle du jour 1 à terme, ce qui est assez remarquable et nettement inférieur au risque de près de 8 % associé à une exposition non couverte.

Structurellement, il est clair que le MHP gagne de l’argent lorsque l’euro s’affaiblit et perd de l’argent lorsqu’il se renforce ; sur la période, l’euro s’est renforcé 44% du temps, mais le MHP n’a perdu de l’argent que 38% du temps, reflétant la protection directionnelle qu’il offre. Plus important encore, l’élément clé du succès est que lorsque le MHP gagne, il gagne beaucoup plus que lorsqu’il perd – le gain moyen était de 5,08 % tandis que la perte moyenne était de 1,58 %. Ainsi, même si/quand le marché change de direction, le MHP restera probablement positif en supposant que les gains moyens restent proches de niveaux similaires ; les pertes moyennes seront, en tout état de cause, contenues par le MHP.

En résumé, le MHP ne comporte pratiquement aucun risque (0,03 % du taux à terme du jour 1) et offre des économies de coûts substantielles (1,34 %) par rapport à la couverture du jour 1. Le rendement est assez attrayant, en particulier par rapport au risque supporté. cela semble être un gagnant-gagnant pour toute entreprise qui a l’appétit et une quantité raisonnable de compétences opérationnelles.

PDG, Mecklai Financial

www.mecklai.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.