Économiser l’eau : nous avons besoin de beaucoup de bleu pour rester vert

L’agriculture a été le plus grand utilisateur des eaux souterraines

Niraj Kumar et Sagarika Mishra

L’impact de la pandémie de covid-19 sur l’économie du pays a été colossal. Néanmoins, l’agriculture indienne à ce jour a résisté à l’assaut. Bien qu’au cours de l’exercice 2020-21, le PIB de l’Inde se soit contracté de 7,7%, y compris la croissance négative de l’industrie et de l’agriculture de services, a enregistré une augmentation positive de 3,4% au cours de la même période. La part de l’agriculture dans le PIB est passée à 19,9 % au cours de l’exercice 2020-21, contre 17,8 % au cours de l’exercice 2019-2020. L’agriculture s’est imposée comme l’activité économique la plus fiable pendant les périodes de test et continue d’être un moyen puissant de maintenir notre économie dynamique même pendant les jours post-pandémiques. Néanmoins, aujourd’hui, il doit être soutenu par des politiques complémentaires, des intrants de qualité et des marchés agiles pour rester le secteur économique le plus fiable. Malheureusement, les eaux souterraines, l’intrant le plus crucial, se raréfient et, à leur tour, affectent l’agriculture de manière alarmante.

Selon une étude, d’ici 2025, la productivité agricole devrait chuter de 68 pour cent dans plus d’un tiers des districts indiens actuellement soumis à un stress hydrique. Certaines parties de l’Inde ont connu un prélèvement colossal d’eaux souterraines, qui, malheureusement, ne peuvent pas être reconstituées par la nature. Selon une étude, environ 25 % de l’épuisement des eaux souterraines s’est produit au cours des 20 dernières années. Dans certaines régions, il faudra probablement 30 à 50 ans pour atteindre la normalité des eaux souterraines si nous commençons à travailler aujourd’hui et continuons sans perdre de vitesse.

D’ici 2030, en Inde, la demande en eau devrait être plus du double de ce qui serait disponible. L’agriculture a été le plus grand utilisateur des eaux souterraines. Sur 61,5 millions d’hectares de superficie irriguée, plus de 64 % de la superficie est irriguée par les eaux souterraines, consommant environ 90 % de la totalité des eaux souterraines extraites. L’Inde compte 17,7 pour cent de la population mondiale, représente 11,9 pour cent de la production agricole mondiale et utilise 24 pour cent des eaux souterraines extraites dans le monde.

Renoncer ou subventionner les factures d’électricité des agriculteurs peut sembler une décision politiquement correcte, mais pas du tout une décision durable. C’est non seulement économiquement chimérique, mais aussi écologiquement intenable. Il en est résulté un pompage non durable et une irrigation non scientifique. Le fait est que le pompage des eaux souterraines n’est pas le moins cher et pèse lourdement sur les poches des agriculteurs. Par exemple, le coût d’un puits de forage de 200 pieds de profondeur varie entre Rs. 25 000 à 70 000 roupies, et si la nappe phréatique baisse davantage, le coût de l’irrigation augmente. Dans la plupart des cas, les agriculteurs ont besoin d’un deuxième forage.

Le potentiel de l’eau de pluie pour l’agriculture indienne plaide en faveur de la récupération de l’eau de pluie. Les statistiques de la Commission centrale de l’eau révèlent que 92% des précipitations totales de 4000 milliards de mètres cubes en Inde sont gaspillées. Ceci, malgré le fait que s’il est bien géré, un hectare de terre avec seulement 100 mm de pluie (les déserts de l’ouest du Rajasthan reçoivent des précipitations moyennes de plus de 300 mm) peut récolter 1 000 mètres cubes d’eau. En sensibilisant les agriculteurs à la gestion des bassins versants, à l’utilisation prudente de l’eau et en encourageant l’adoption de technologies scientifiques et de micro-irrigation, les pratiques agricoles telles que la rotation des cultures, les cultures de couverture et le paillage peuvent réduire considérablement la demande en eau souterraine.

En Inde, 46 pour cent de la superficie totale cultivée est utilisée pour cultiver deux cultures hydriques, à savoir le riz et le blé. En moyenne, environ 5 000 et 1 500 litres d’eau sont consommés pour produire respectivement un seul kg de riz et de blé. La décision du gouvernement central d’encourager les cultures moins consommatrices d’eau en proposant des prix compétitifs est un pas dans la bonne direction. Par exemple, entre 2010 et 2020, les prix de soutien minimum (MSP) de cultures comme le sorgho (jowar), le mil chandelle (bajra) et l’éleusine (ragi), à haute valeur nutritionnelle mais nécessitant moins d’eau, ont été augmentés de 2,98, 2,44 , et 3,41 fois respectivement. En comparaison, au cours de la même période, les MSP du paddy et du blé ont augmenté respectivement de 1,87 et 1,76 fois.

Malheureusement, la superficie ensemencée en nutri-céréales grossières pendant la saison du rabi a diminué de 7,9 pour cent en 2020-21 par rapport à l’année précédente, mais les superficies respectives en riz et en blé ont augmenté. Cela indique qu’un MSP plus élevé seul ne fonctionnera pas. Le programme de diversification des cultures, prévu avec de multiples incitations et un soutien à la vulgarisation pour les agriculteurs et mis en œuvre par le gouvernement central et de nombreux États, est une priorité urgente et doit être mis en œuvre avec le plus grand sérieux.

Nous ne pouvons pas penser à augmenter la production ou à doubler les revenus des agriculteurs lorsque les champs des agriculteurs sont soumis à un stress hydrique. Des recherches ont montré que nous pouvons augmenter la production agricole de 15 à 25 pour cent en assurant une bonne irrigation. D’ici 2030, nous aurons besoin de 343 MT (la production estimée pour l’année en cours est de 303 MT) de céréales vivrières pour nourrir notre population croissante. L’agriculture devient une option de subsistance non rémunératrice et non durable, et de plus en plus d’agriculteurs sont prêts à passer à d’autres alternatives. L’assèchement des aquifères en est l’une des principales raisons.

L’eau est fondamentale pour la survie de l’homme sur terre, mais cette précieuse ressource est menacée. L’ignorer accentuerait la détresse agraire, qui peut se transformer en crise perpétuelle irréversible. Nous ne pouvons pas attendre un scénario apocalyptique où le paradoxe du diamant d’eau cesserait d’exister. Nous devons gérer, conserver et préserver chaque goutte d’eau. Il faut beaucoup de bleu pour rester vert. La tâche peut sembler colossale, mais nous n’avons plus beaucoup d’options.

(Niraj Kumar et Sagarika Mishra sont membres du corps professoral de la gestion rurale à l’Université XIM, Bhubaneswar. Les opinions exprimées sont personnelles.)

