Économiseur de surface : comment l’accord de Microsoft avec la NFL s’est transformé en une aubaine marketing pour sa tablette

Le receveur des Seahawks de Seattle, Tyler Lockett, passe en revue une pièce sur une tablette Microsoft Surface. (Photo . / Kevin Lisota)

Avec le recul, la décision de Microsoft de signer un accord de sponsoring à six chiffres avec la Ligue nationale de football en 2013 était une décision marketing astucieuse. Branchez-vous sur un match de la NFL aujourd’hui et vous remarquerez probablement des entraîneurs et des joueurs utilisant une tablette Surface pour revoir les jeux passés. Des millions de personnes qui regardent le football à l’automne sont exposées aux appareils de Microsoft, qui sont devenus un élément permanent de la ligue vieille de 102 ans.

Mais quand l’accord a été signé, c’était un gros risque. Et Xbox, plus que Surface, était le point central.

Pourtant, le partenariat a fini par changer le football à jamais et a peut-être sauvé la marque de tablettes de Microsoft dans le processus. Il sert désormais d’étude de cas marketing pour un partenariat technologique sportif réussi.

« C’est une bonne histoire », a déclaré Brian Hall, un ancien cadre supérieur de Microsoft qui a aidé à diriger l’activité Surface lorsque l’accord avec la NFL a été lancé. « Ce fut un excellent résultat. »

Plus tôt cette saison de la NFL, Hall a partagé des informations en coulisses sur l’accord. « Cette chose a eu CHAQUE opportunité d’échouer en cours de route ! » a-t-il tweeté.

L’ancien coordinateur des Seahawks de Seattle, Tom Cable, montre une pièce précédente à un joueur de ligne lors d’un match. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

L’accord, d’une valeur de 400 millions de dollars sur cinq ans – et prolongé par la suite en 2020 – a été initialement conçu pour être entièrement consacré à la Xbox, selon Hall. Microsoft voulait utiliser le partenariat pour montrer comment les gens pouvaient utiliser leur Xbox pour regarder des matchs en direct et accéder aux statistiques de football Fantasy.

« Pour les fans, la NFL sur Xbox fournira le moyen le plus complet de profiter du football en direct en apportant la première expérience de football fantastique entièrement intégrée à la télévision, exclusivement via Xbox », Don Mattrick, alors président de l’Interactive Entertainment Business chez Microsoft. , a déclaré dans un communiqué de presse à l’époque.

Cette vision – utiliser une Xbox pour regarder le football en direct – ne s’est jamais imposée. Les dernières consoles Xbox Series X|S ne peuvent même pas se connecter à un récepteur câble ou satellite.

La Surface, quant à elle, était une histoire bien différente – mais les premières années sur le terrain ne se sont pas vraiment déroulées sans heurts.

« outil de type iPad »

Après l’annonce de l’accord, il a fallu un an avant que les tablettes ne soient prêtes à être utilisées dans le jeu. Microsoft a dû développer une version personnalisée, renforcée et résistante aux intempéries de sa «tablette PC», qui venait de faire ses débuts au public en 2012. Le comité de la concurrence de la NFL a également dû approuver l’utilisation d’une telle technologie.

Ce fut un début difficile, c’est le moins qu’on puisse dire. En 2014, les commentateurs ont qualifié la Surface d’« outil de type iPad ». Un mois plus tard, le quart-arrière Jay Cutler a qualifié les appareils de « knockoff iPads ». Bill Belichick et Aaron Rodgers ont fait la une des journaux pour avoir lancé les comprimés (d’ailleurs, les appareils peuvent résister à une telle force).

Puis, en 2016, les New England Patriots n’ont pas pu accéder à leurs tablettes lors d’un match contre les Broncos de Denver.

Un titre de colonne du Chicago Tribune, de cette année-là : Microsoft Surface, flop marketing de la NFL. À un coût de seulement 400 millions de dollars.

L’affaire se transformait en un désastre marketing. Mais ces échappées ont peut-être été une bénédiction déguisée pour Microsoft.

Les gens parlaient de la Surface. Cela a permis à l’entreprise d’informer le public sur son nouveau matériel.

3/ La meilleure chose qui soit arrivée, c’est que Surfaces s’appelait iPads la première année. En interne, c’était un sht-show – en gros, j’ai appelé comme un clown. mais euh – c’est pourquoi nous avons fait ça ! le monde considérait les tablettes comme des « iPads » et nous nous en occupions ! +Nous avons des produits de la part des sociétés de télévision ! – Brian Hall (@IsForAt) 29 août 2021

Le moment choisi pour cela était crucial car la marque Surface « avait besoin de travail », a déclaré Hall. Les ventes des premiers modèles ne répondaient pas non plus aux attentes du challenger de Microsoft à l’iPad d’Apple.

Finalement, les annonceurs de la NFL ont cessé d’appeler les tablettes iPad. Microsoft a continué d’affiner l’appareil, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel entre la cabine des entraîneurs et la ligne de touche. Les équipes peuvent désormais accéder aux images dans les 2 à 3 secondes après une partie.

Microsoft est resté dans le jeu, pour ainsi dire. Et ça a payé gros.

« Nous avons eu de la ténacité », a déclaré James Bernstrom, leader du marketing sportif chez Microsoft. « Nous voulions le faire. »

Changeur de jeu

Fini le temps d’envoyer des photographies sur un fil de la cabine des entraîneurs au terrain – oui, ils l’ont réellement fait – ou d’attendre de précieuses minutes pour qu’une imprimante produise des images thermiques en noir et blanc pour revoir les jeux précédents avec un trois -reliure à anneaux.

« L’appareil est un outil tellement important qui nous permet de faire notre travail du mieux que nous pouvons. C’est impeccable », a déclaré l’entraîneur des Green Bay Packers Matt LaFleur dans une vidéo publiée par la NFL plus tôt cette année, montrant comment les tablettes ont aidé les joueurs à apporter des changements clés dans le jeu.

Microsoft alimente désormais 269 événements NFL chaque année avec plus de 2 000 appareils Surface et 170 serveurs Windows installés dans 30 stades.

Pendant ce temps, la popularité et l’audience de la NFL continuent de grimper. Les jeux de Thanksgiving 2021 ont enregistré leur plus grand nombre de téléspectateurs depuis 1998, avec une moyenne de 29,7 millions de fans, en hausse de 9 % par rapport à l’année dernière.

La Surface a même été présentée dans la publicité du Super Bowl de Microsoft il y a deux ans.

« Cela a été énorme pour la marque Surface », a déclaré Bernstrom à propos du partenariat.

Sans la NFL, la marque Surface n’aurait peut-être pas existé bien plus longtemps, selon Hall.

« L’accord avec la NFL a probablement empêché des choses stupides de se produire », a-t-il déclaré.

La famille Surface est passée de simples tablettes hybrides à des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tableaux blancs et même un appareil Android à double écran. C’est devenu une activité importante pour Microsoft, qui utilise les ordinateurs, tablettes et appareils Surface comme moyen pour l’entreprise de faire progresser de nouveaux facteurs de forme dans l’industrie, fournissant un modèle à suivre pour les autres fabricants de matériel.

L’accord Surface-NFL a également jeté les bases d’un certain nombre de partenariats liés au sport entre Microsoft et d’autres ligues, notamment la NBA, le PGA Tour, la Liga, etc.

Alors, quelle est la prochaine étape pour la Surface en marge ? Il existe quelques possibilités prometteuses.

Cela peut prendre du temps – amener les entraîneurs de la NFL à accepter et à adopter la technologie du jeu peut être un processus lent – ​​mais les rediffusions vidéo instantanées sur les tablettes constitueraient un énorme progrès par rapport aux images statiques.

Des données en temps réel améliorées telles que les statistiques de la prochaine génération à portée de main des entraîneurs pourraient ajouter une nouvelle couche dynamique à la stratégie en jeu.

Une chose est sûre : les Surfaces sont là pour rester.

« Nous pensons toujours à ce qui pourrait être la prochaine », a déclaré Bernstrom. « Et avec notre technologie, le ciel est la limite. »