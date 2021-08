Économiseur d’écran : les cinémas devront peut-être réécrire les scripts car les OTT font désormais partie du scénario

Autant les films projetés dans les cinémas sont différents du contenu diffusé sur les plateformes OTT, autant le public est désormais habitué à une programmation de bonne qualité – mondiale et locale.

Si tout se passe bien, les gens se pressent bientôt dans les salles de cinéma car la magie du grand écran les attire. Cependant, la présence croissante de programmes OTT (over the top) dans les foyers à travers le pays obligera les producteurs de films et les exploitants à repenser leurs stratégies. Autant les films projetés dans les cinémas sont différents du contenu diffusé sur les plateformes OTT, autant le public est désormais habitué à une programmation de bonne qualité – mondiale et locale.

Les experts pensent que les exploitants peuvent désormais envisager de diffuser OTT dans des multiplexes, ce qui pourrait également bien fonctionner pour les plateformes de streaming. Étant donné que seuls environ 29 à 32 millions de consommateurs paient pour regarder du contenu OTT, contre environ 100 millions de personnes que les cinémas attirent collectivement, cela semble être un bon pari, selon les analystes. « Les exposants doivent réduire les risques liés aux films dans un sens. Même s’ils diffusent du contenu OTT vieux d’un an, il y aura un public énorme qui n’y aurait pas été exposé », souligne Ashish Pherwani, partenaire chez EY. Pherwani pense que dans quelques années, les cinémas pourraient projeter différents contenus dans les villes de niveau deux et de niveau trois et également modifier les prix. En fait, NY Cinemas d’Ajay Devgn vise à exploiter des cinémas dans des villes de niveau deux et trois où il y a souvent une répartition inéquitable des écrans. Dès 2019, des investissements d’une valeur de Rs 600 crore avaient été engagés pour le projet.

Jehil Thakkar, partenaire chez Deloitte, ne pense pas que les exploitants auraient besoin d’intégrer des changements structurels dans leurs modèles commerciaux, car les gens seraient plus ouverts à visiter les théâtres une fois que l’environnement deviendra plus sûr, comme l’a montré l’expérience d’autres pays. Cependant, l’exploration de différents formats tels que des cinémas plus petits dans les quartiers pourrait aider à augmenter la densité des écrans.

Le fait d’avoir plus d’écrans dans les régions et les formats rendra l’industrie plus résiliente lors d’une future crise, a déclaré Thakkar, soulignant le fait que les blocages induits par la pandémie ont été largement localisés. Il pense que les stratégies de tarification peuvent changer pour correspondre au type de contenu projeté. « Les prix moyens des billets ont augmenté de 9 à 10 % par an avant la pandémie. Ils devront peut-être tempérer cela pendant un certain temps », ajoute Thakkar.

Mais d’autres pensent que les cinémas, qui disposent de suffisamment d’espace, devraient également envisager de se transformer en arènes d’esports, au moins partiellement. Les sports électroniques ne se limitent pas au support virtuel et peuvent être organisés dans des stades et d’autres avenues physiques. On estime que le nombre de téléspectateurs des tournois d’esports dans le pays atteindra 85 millions d’ici 2025, contre environ 17 millions actuellement, une opportunité lucrative que les exposants peuvent exploiter.

La pandémie a durement touché les entreprises multiplexes; l’activité cinématographique dans le pays a été réduite de plus de moitié à un peu plus de Rs 7 000 crore en 2020. Les collections du box-office pour Bollywood ont chuté à environ Rs 500 crore en 2020, contre un record de plus de Rs 4 000 crore en 2019. Les principaux acteurs PVR et Inox ont enregistré des pertes combinées en FY21 de près de Rs 1 100 crore et doit se préparer à un mauvais FY22. Pour l’instant, ils s’efforcent de fournir une expérience cinématographique plus personnalisée. Inox a lancé des projections privées, au prix d’un minimum de Rs 4 999, où les clients peuvent réserver un auditorium entier pour regarder un film avec leur famille et leurs amis. Le service F&B a été repensé afin que les clients puissent commander de la nourriture et se la faire livrer à l’extérieur des locaux du multiplex.

