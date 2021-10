Économisez 10 $ par mois sur Hulu + Live TV avec cette offre exceptionnelle à durée limitée

L’un des avantages d’un service de télévision sur Internet est que vous pouvez vous annuler et vous réabonner à volonté. S’il n’y a pas beaucoup d’émissions de télévision que vous souhaitez regarder en direct ou si votre équipe préférée perd chaque match auquel elle joue, vous pouvez annuler votre abonnement en toute simplicité. Mais maintenant, c’est l’automne, et beaucoup d’entre nous sont collés à la télé. Entre le baseball éliminatoire, la NFL, la NBA, la LNH et le football universitaire, il y a toujours quelque chose à regarder. C’est pourquoi nous avons pensé que vous deviez connaître le dernier accord Hulu + Live TV.

Offre Hulu + Live TV : 54,99 $/mois pendant 3 mois

Pour une durée limitée, vous pouvez profiter de trois mois de Hulu + Live TV pour 54,99 $ par mois. C’est 10 $ de réduction sur le prix mensuel standard, ce qui signifie que vous économiserez 30 $ au cours des trois prochains mois. Cette offre est valable pour les nouveaux abonnés ainsi que pour les anciens abonnés qui n’ont pas eu Hulu au cours des trois derniers mois. L’offre n’est disponible que jusqu’au 28 octobre à 23 h 59 HNP.

Vous pouvez également tester Hulu + Live TV en vous inscrivant à un essai gratuit de sept jours. Comme pour l’offre ci-dessus, les abonnés ne sont éligibles que s’ils n’ont pas utilisé d’essai gratuit au cours des 12 derniers mois. Si vous êtes éligible, vous pouvez essayer Hulu, Hulu (sans publicité) ou Hulu + Live TV pendant sept jours.

Si vous êtes un grand fan de sport, c’est le moment idéal pour vous inscrire à Hulu + Live TV. Le dernier match de la série de division de la Ligue nationale de la MLB aura lieu jeudi soir entre les Dodgers de Los Angeles et les Giants de San Francisco. Il sera diffusé sur TBS. Tous les jeux Championship Series et World Series seront diffusés sur TBS, Fox ou Fox Sports 1, qui sont tous disponibles sur Hulu + Live TV.

Nous sommes également en pleine saison de football collégial et professionnel. Tous les plus grands jeux sont diffusés sur les quatre grands réseaux de diffusion, qui sont tous sur Hulu + Live TV. Le plan comprend également ESPN, ESPN 2, ESPN U, ACC Network, Big Ten Network et SEC Network. Si cela ne suffit toujours pas, vous pouvez acheter le module complémentaire Sports avec NFL RedZone et plus pour 9,99 $ supplémentaires par mois.

Si le sport n’est pas votre truc, il y a aussi beaucoup d’émissions originales passionnantes sur Hulu. Dopesick, avec Michael Keaton, Rosario Dawson et Kaitlyn Dever, a fait ses débuts cette semaine. Y : The Last Man est toujours aussi diffusé, et la finale de la saison de Only Murders in the Building sortira la semaine prochaine.