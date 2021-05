Économisez 100 $ et profitez de vos émissions préférées sur ce téléviseur Android Hisense 4K de 75 pouces chez Best Buy

Serait-ce vraiment le week-end du Memorial Day sans une bonne affaire télévisée? Best Buy a une énorme vente du week-end du Memorial Day qui est toujours en cours, mais si vous voulez économiser aujourd’hui sur quelque chose, vous pouvez vous procurer le téléviseur intelligent Android 4K de 75 pouces de la série Hisense H65 en vente au prix de 699,99 $. Ce téléviseur est présenté comme l’une des offres du jour de Best Buy, un segment qui est généralement indépendant de la vente plus importante et propose des offres que vous pourriez ne pas trouver là-bas. L’accord enlève 100 $ sur le prix régulier du téléviseur et se situe à moins de 50 $ du prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour cela.

Offre d’un jour

Téléviseur intelligent Android 4K Hisense série H65 de 75 pouces

Non seulement il a des résolutions 4K natives, mais il prend également en charge HDR via Dolby Vision et HDR10 et une expérience audio impressionnante avec la technologie DTS Virtual X. La plateforme intelligente Android vous donne accès à toutes vos applications préférées.

699,99 $ 800,00 $ 100 $ de rabais

Bon, commençons par les bases. Ce téléviseur a une résolution 4K. Cela signifie un nombre incroyable de pixels, ce qui permet une qualité d’image et des détails bien meilleurs que ceux que vous avez connus auparavant. C’est une énorme mise à niveau si vous n’avez jamais expérimenté la 4K auparavant, et elle a la capacité de mettre à niveau le contenu de résolution inférieure en 4K afin que vous puissiez découvrir votre ancien contenu d’une nouvelle manière. Il inclut également la prise en charge HDR via HDR10 et Dolby Vision afin que vous puissiez ajouter encore plus de détails à chaque image.

En plus d’améliorer vos visuels, ce téléviseur peut également améliorer votre son. La technologie DTS Virtual:X peut vous aider à créer une expérience audio immersive. Vous avez entendu parler du mono et de la stéréo en matière d’audio, n’est-ce pas ? Eh bien, cette technologie va encore plus loin. Si Mono est unidimensionnel et Stereo est bidimensionnel, alors ce que DTS Virtual:X fait est d’élever le son à trois dimensions.

Bien sûr, vous obtiendrez également la plate-forme intelligente Android TV. Android TV facilite l’accès à toutes vos applications de streaming préférées, y compris les plus importantes comme Netflix et YouTube. Regardez des centaines de milliers d’émissions de télévision et de films d’un simple clic.

D’autres fonctionnalités intelligentes incluent l’Assistant Google intégré. Utilisez-le pour rechercher du nouveau contenu, ouvrir vos applications préférées, contrôler le volume, etc. Vous pouvez même contrôler le reste de votre maison intelligente si vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi.

