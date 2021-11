Économisez 100 $ ou plus sur un téléviseur 4K avec Amazon Fire intégré

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur le Black Friday, Amazon propose des offres fantastiques sur une sélection de téléviseurs avec Amazon Fire TV intégré. Ces téléviseurs sont intelligents prêts à l’emploi ; aucun dongle requis. Cela signifie que vous avez accès à des tonnes de vos applications préférées comme YouTube, Netflix, Hulu, Disney+ et plus encore. Et avec la télécommande Alexa incluse, vous pouvez simplement utiliser votre voix pour ouvrir une application ou sauter directement dans une émission ou un film.

Amazon a ses téléviseurs de la série 4 qui sont des ensembles d’entrée de gamme et qui sont déjà assez abordables avec la prise en charge 4K HDR. Cependant, la série Omni est un peu plus premium et est disponible dans des tailles plus grandes avec un accès mains libres à Alexa. Heureusement, peu importe pour quoi vous êtes sur le marché, les deux séries sont en vente pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Avec des ensembles de la série 4 plus abordables, vous pouvez économiser jusqu’à 140 $ et 30 % de réduction, ce qui en fait une affaire facile. Cependant, si vous voulez faire des folies un peu plus, la série Omni peut être obtenue avec des remises allant jusqu’à 160 $ ​​selon la taille, et celles-ci vont jusqu’à 75 pouces.

Amazon Fire TV Téléviseur intelligent 4K série 4 de 50 pouces | 140 $ de rabais



Les téléviseurs Amazon de la série 4 sont des ensembles 4K abordables avec Amazon Fire TV intégré, vous donnant accès à des tonnes d’applications. Vous obtiendrez également une excellente qualité d’image grâce à la prise en charge HDR, et HDMI eARC vous offre une qualité audio améliorée.

330 $ sur Amazon

Amazon Fire TV Téléviseur intelligent 4K Omni Series 55 pouces | 150 $ de rabais



Les téléviseurs de la série Omni sont la meilleure expérience Fire TV que vous puissiez obtenir avec la prise en charge de Dolby Vision sur les modèles plus grands et Alexa mains libres grâce aux microphones intégrés du téléviseur.

410 $ sur Amazon

Grâce à Alexa, quel que soit le Fire TV que vous obtenez, vous pouvez toujours rester connecté à vos produits Amazon pour la maison intelligente. De cette façon, vous pouvez profiter des offres du Black Friday pour la maison intelligente et contrôler vos appareils directement depuis votre téléviseur.

Bien sûr, vous pouvez toujours obtenir un dongle pour votre téléviseur actuel, et il existe quelques offres Black Friday sur les clés Fire TV, mais il n’y a rien de tel que d’avoir un beau téléviseur 4K brillant avec toutes les intelligences AI déjà intégrées pour une image améliorée et sonner. De plus, bien qu’un stick puisse prendre en charge le 4K et le HDR, votre téléviseur peut ne pas le faire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.