Économisez 100 $ sur deux portails Facebook et facilitez les appels vidéo en cette période des fêtes

Les appels vidéo ont fait fureur ces dernières années. Que ce soit parce que vous êtes plus loin que vous ne le souhaiteriez de vos proches et que vous voulez voir leurs visages ou en raison de situations nécessitant une certaine distanciation sociale responsable, parler aux gens via une caméra a augmenté en fréquence. Facilitez encore votre prochain appel vidéo tout en économisant 100 $ sur une paire de portails Facebook grâce à cette offre exceptionnelle.

Après avoir lu comment le Facebook Portal TV a sauvé un Thanksgiving socialement éloigné l’année dernière, j’ai dû en obtenir un pour moi-même. C’était un excellent achat pour aider mon grand-père vieillissant à parler facilement avec ses amis et sa famille. La facilité d’utilisation et lui permettant de rester dans son fauteuil et d’être toujours à la vue de la caméra a été merveilleux.

Bien entendu, étant donné que les appareils du portail Facebook sont liés à votre compte Facebook, tous vos amis qui utilisent le service sont facilement accessibles depuis l’interface du portail. Mais pour rendre les appareils encore plus utiles, vous pouvez également les utiliser avec certaines des meilleures options logicielles de vidéoconférence telles que WhatsApp, Zoom, Workplace, etc.

Économisez 100 $ et rapprochez la famille avec cette offre sur le portail Facebook

Lorsque vous ne passez pas d’appels vidéo avec votre portail Facebook, il servira également de haut-parleur intelligent avec Alexa intégré. Pour cette raison, vous pourrez contrôler tous les excellents appareils domestiques intelligents que vous achetez pour le Black Friday, poser des questions à Alexa ou obtenir de l’aide sur votre cuisinier de vacances avec des recettes. Quelle que soit la manière dont vous prévoyez d’utiliser votre nouveau portail Facebook, il est maintenant temps d’en obtenir une paire pour 100 $ de réduction.

