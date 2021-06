Économisez 100 $ sur le meilleur système de son surround que nous ayons jamais testé – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les barres de son sont idéales si vous voulez un moyen rapide et facile de mettre à niveau les haut-parleurs de votre téléviseur, mais vous avez besoin d’un véritable système de son surround si vous voulez une expérience vraiment immersive. Heureusement pour vous, Amazon propose le meilleur système de son surround que nous ayons jamais testé, en mettant l’accent sur l’optimisation des ressources. le Enclave CineHome II Système de son surround 5.1 sans fil pour cinéma maison est une configuration phénoménale qui surpasse certaines solutions qui coûtent deux fois plus cher. Il coûte 1 100 $, mais c’est 100 $ de réduction pour le Prime Day 2021.

Cet accord se termine bientôt, il s’agit donc probablement de votre dernière chance pendant assez longtemps d’économiser sur cette configuration d’Enclave à couper le souffle.

Ces bonnes affaires sont toutes formidables, mais qu’en est-il des gens qui cherchent à améliorer leur jeu de cinéma maison?

Si vous êtes un audiophile, il y a de fortes chances que vous soyez déjà assez familier avec Enclave Audio. C’est le roi des systèmes audio de cinéma maison, offrant une qualité sonore ultra-premium à des prix étonnamment raisonnables. Les systèmes de son surround de la société vont jusqu’à 1 600 $, mais vous pouvez facilement dépenser cinq fois plus pour des systèmes comparables de vrais rivaux. Et en ce moment, nous avons encore plus de bonnes nouvelles : vous n’aurez pas besoin de dépenser près de 1 600 $ pour obtenir un incroyable système Enclave Audio dès maintenant.

Système de son surround home cinéma 5.1 sans fil CineHome II d’Enclave est un véritable système de son surround 5.1 qui produit une qualité audio époustouflante qui ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant. Il est entièrement sans fil, la configuration est donc un jeu d’enfant et vous ne sacrifierez rien par rapport à un système filaire. Le CineHome II d’Enclave offre un son époustouflant, plein et riche, avec des basses profondes du sous-marin inclus qui vous secouera hors de votre siège sans aucune distorsion, même lorsque vous augmentez le volume.

le Enclave CineHome II système vaut chaque centime, puis certains à son prix régulier de 1 100 $. Prenez-en un dès maintenant pendant qu’il est en vente sur Amazon pour Prime Day 2021, cependant, et vous ne paierez que 998,98 $. Cet accord se termine bientôt et c’est la première fois que nous voyons le CineHome II en vente depuis la Cyber ​​Week l’année dernière. En d’autres termes, si vous manquez cette vente, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas une autre occasion d’économiser pendant un certain temps.

