Économisez 100 $ sur le système Netgear Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini Mesh

Que vous travailliez à domicile ou au bureau, vous saurez à quel point une connexion Wi-Fi stable et sécurisée est importante. La configuration d’un réseau haut débit est plus simple et abordable que jamais avec le mini système Netgear Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini Mesh pour 199,99 $ (33 % de réduction). Le routeur et l’extension satellite incluent le Wi-Fi 6 AX1800 pour des vitesses allant jusqu’à 1,8 Gbit/s et sont rétrocompatibles avec les appareils Wi-Fi 5 existants, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’avoir besoin de la technologie la plus récente pour vous connecter.

Vous avez une tonne de gadgets connectés à votre réseau ? Pas de problème, le routeur Wi-Fi 6 peut prioriser les appareils sur quatre réseaux différents pour aider à réduire la congestion. Par exemple, vous pouvez regrouper des appareils avec un téléchargement à forte demande sur un seul réseau pour optimiser les performances. Besoin de connexions filaires sécurisées ? Il existe de nombreuses options entre les trois ports gigabit du routeur et les quatre ports gigabit du prolongateur satellite.

Voir également: Meilleures offres de routeur sans fil.

Permettant jusqu’à 40 utilisateurs simultanés et couvrant une distance de 4 000 pieds carrés, tout le monde peut rester connecté. Si vous avez besoin de plus de couverture pour un bureau plus grand ou une entreprise en pleine croissance, vous pouvez ajouter des satellites Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini, qui sont également en vente. Chaque satellite ajoute 2 000 pieds carrés de distance, jusqu’à un total de 10 000 pieds carrés. Ils ne sont que légèrement plus grands qu’une tasse à café et sans câble, ce qui les rend non intrusifs sur n’importe quelle table ou faciles à installer sur les murs avec le supports de montage inclus.

Vous pouvez gérer à distance tous les paramètres du système maillé Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini via l’application Netgear Insight. À partir de là, vous pouvez configurer et partager différents SSID pour plus de sécurité (bénéfique pour toute entreprise), renommer votre réseau, vérifier le trafic Web et effectuer d’autres actions opérationnelles.

Le système Orbi Pro WiFi 6 Mini Mesh est au prix le plus bas qu’il n’a jamais été en ce moment, alors jetez un œil tant que l’offre dure.