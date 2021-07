Économisez 100 $ sur un Fire TV et obtenez un Echo Dot gratuit avec cette offre Amazon cachée

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La grande vente Prime Day 2021 d’Amazon s’est terminée il y a longtemps. Mais n’avez-vous pas l’impression que la grande vente de 48 heures d’Amazon est en fait une vente d’un mois ? Il y a tellement d’offres fantastiques de Prime Day qui sont encore disponibles sur le site d’Amazon en ce moment ! Vous pouvez obtenir le n°1 le plus vendu Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key). Le plus récent Thermostat Nest en vente à son prix le plus bas jamais enregistré, et il y a une remise massive de 402 $ sur un superbe Téléviseur intelligent 4K de Sony.

Vous voulez encore plus d’exemples ? Que diriez-vous d’un rabais énorme de 80 $ sur le Apple Watch série 6 et le nouveau chaud Roku Express 4K+ pour seulement 29,49 $ ? Vous trouverez également le Roku Streaming Stick+ en vente pour 39 $. Mini prises intelligentes TP-Link Kasa à un plus bas historique de 6,07 $ chacun. Il y a même un Ordinateur portable Windows 10 Pro et pack microSDXC 128 Go en vente pour 219,99 $, et bien plus encore.

Ces offres sont toutes folles, et elles sont toutes conformes à ce qu’Amazon proposait pendant le Prime Day. Bien sûr, Amazon étant Amazon, il y a aussi de nouvelles offres intéressantes qui sont apparues depuis la fin du Prime Day – et l’une d’entre elles est une fantastique offre cachée qui vous offre un Echo Dot gratuit lorsque vous achetez un Fire TV à prix réduit!

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Une meilleure plate-forme de télévision intelligente

Si vous nous demandez, le programme “Fire TV Edition” d’Amazon est génial. C’est facilement l’une des meilleures choses qui soient arrivées aux téléviseurs intelligents au cours des 5 à 10 dernières années. Le logiciel Fire TV est génial, mais Amazon ne fabrique que des lecteurs multimédias en streaming, pas des téléviseurs à part entière. Avec Fire TV Edition, vous pouvez acheter un beau grand téléviseur d’un grand fabricant comme Toshiba ou Insignia. Le logiciel Fire TV d’Amazon est fantastique, après tout. De cette façon, vous n’avez pas besoin d’utiliser une horrible interface propriétaire de téléviseur intelligent. Ils ne prennent jamais en charge toutes les applications et tous les jeux que vous souhaitez !

Si vous avez déjà un excellent téléviseur, procurez-vous un Fire TV Stick 4K pendant qu’il est en solde avec une belle grosse remise de 20%. Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur, cependant, une formidable promotion Amazon est en cours en ce moment. L’offre vous permet d’obtenir une remise allant jusqu’à 100 $ sur un téléviseur Fire TV Edition. Ensuite, en plus de cela, vous obtenez un Echo Dot GRATUIT !

Comment obtenir l’accord

Il y a trois étapes simples à suivre si vous voulez profiter de cette offre exceptionnelle, et elles sont toutes décrites sur cette page difficile à trouver qui explique tout :

Ajoutez un Fire TV éligible fabriqué par Toshiba ou Insignia à votre panier – vous pouvez trouver des tonnes d’options dans Le hub de télévision Fire TV Edition d’Amazon

Ajouter un Point d’écho de 3e génération à votre panier Utilisez le code promo FTVEDOT21 à la caisse

C’est ça! Tant que vous suivez ces instructions simples, vous verrez quelque chose comme ceci dans le récapitulatif de votre commande :

Rien de plus simple ! Nous avons répertorié ci-dessous quelques bonnes options Fire TV. Vous trouverez également un lien direct vers l’Echo Dot que vous pouvez obtenir gratuitement dans l’un ou l’autre coloris :

Echo Dot (3e génération) – Enceinte intelligente avec Alexa – Charbon Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon : gratuit avec le code de coupon FTVEDOT21

Insignia NS-32DF310NA19 Téléviseur intelligent HD 32 pouces – Fire TV Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Toshiba 43LF421U21 TV Smart HD 1080p 43 pouces – Fire TV, sortie 2020 Prix: 299,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Toshiba 50LF621U21 50 pouces Smart 4K UHD avec Dolby Vision – Fire TV, sortie 2020 Prix catalogue : 429,99 $ Prix : 359,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (16%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Le tout nouveau téléviseur Smart Fire LED 4K UHD de la série NS-55F301NA22 F30 d’Insignia de 55 pouces, sorti en 2021 Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 399,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.