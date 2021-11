Économisez 15 % supplémentaires sur ce package de formation à la certification en cybersécurité avant le Black Friday

Piratage, malware, usurpation d’identité : ce sont des menaces non seulement pour les individus, mais aussi pour les grandes entreprises et même les gouvernements. Si vous cherchez à entrer dans un domaine bien rémunéré qui donne du sens et de l’excitation, ne cherchez pas plus loin que la cybersécurité. Les certifications sont indispensables si vous voulez vous démarquer. Heureusement, il existe des opportunités pour étudier votre façon de devenir un vrai M. Robot.

Profitez d’opportunités telles que le pack ultime de préparation des analystes en cybersécurité 2022, désormais disponible dans cette vente pré-Black Friday pour seulement 26 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel SAVE15NOV !

Avec plus de 50 heures de contenu réparties sur huit cours, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour réussir les tests de certification de cybersécurité pour des qualifications telles que CompTIA CySA+, CompTIA Cloud+, Certified Information Systems Auditor (CISA), et plus encore.

Les certifications sont la norme de référence pour les techniciens en cybersécurité et un must pour quiconque cherche à percer dans le domaine du piratage éthique. Du maintien de l’intégrité du réseau et du cryptage des données à des vulnérabilités de sécurité plus humaines telles que le profilage des réseaux sociaux et la lutte contre les schémas de phishing, cet ensemble a tout pour plaire. Pour seulement 26 $, vous aurez accès à vie à un ensemble d’apprentissage en ligne qui vous apprendra tout le spectre de la cybersécurité, afin que vous puissiez entrer sur le terrain en toute confiance/

Que vous cherchiez à vous lancer dans une nouvelle carrière informatique ou à développer vos compétences pour décrocher cette promotion, le pack ultime de préparation des analystes en cybersécurité 2022 vous couvre. Vous entamerez une nouvelle étape de votre vie professionnelle avec ces certifications et préserverez votre portefeuille en économisant 15% avec le code SAVE15NOV, mais veillez à agir vite car, comme les hackers, cette vente ne durera pas longtemps.

Prix ​​sujet à changement

Ce contenu est de notre partenaire StackCommerce. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.