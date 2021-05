Économisez 20% sur la petite mais puissante montre intelligente Amazfit GTS 2 Mini

Dans notre examen de l’Amazfit GTS 2 Mini, nous avons dit que vous auriez du mal à trouver une montre intelligente plus performante pour le prix, et maintenant c’est encore plus précis. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser sur le GTS 2 Mini car il ne coûte que 79,99 $ (20 $ de rabais). Donc, si vous vouliez prendre un peu plus le contrôle de votre santé, c’est un assistant pratique.

L’Amazfit GTS 2 Mini de Huami vous permet de surveiller avec précision votre condition physique grâce à une technologie progressive. Pour un appareil aussi petit, il est puissant avec un bel écran AMOLED, plus de 70 modes de suivi sportif et une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Il mesurera même la qualité de votre sommeil en surveillant vos schémas de respiration et de fréquence cardiaque.

Voir également: Les meilleures offres de smartwatch en ce moment

Même si ce modèle ne mesure que 8,95 mm d’épaisseur, il peut faire pratiquement tout ce que ses homologues plus grands GTS 2 peuvent faire. Si la natation fait flotter votre bateau (ou vous dans ce cas), vous pourrez prendre cet appareil étanche pour un plongeon et mesurer votre taux d’oxygène dans le sang juste après. En plus de tout cela, le GTS 2 Mini dispose d’une fonctionnalité Amazon Alexa intégrée, donc avec seulement quelques mots, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous feriez à la maison avec votre Amazon Echo.

C’est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus sur ce tracker de fitness, il n’y a donc pas de meilleur moment pour le récupérer. Consultez le widget ci-dessous pour un lien direct vers une transaction, et une fois que vous y êtes, assurez-vous de vérifier le bouton du coupon.

79, 99 $

Amazfit GTS 2 Mini

Économisez 20,00 $

Achetez-le maintenant