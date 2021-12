Économisez 20 $ sur le Nvidia Shield TV Pro et consommez votre contenu 4K préféré

Nvidia est un peu avare en ce qui concerne les offres sur les lecteurs multimédias en streaming Shield. Nous ne les voyons pas souvent baisser de prix, et il faut généralement un grand événement comme le Black Friday ou le Prime Day pour obtenir une quelconque baisse de prix. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le lecteur multimédia Nvidia Shield TV Pro 4K en vente pour 179,99 $ via Amazon et quelques autres détaillants comme Best Buy. C’est une belle baisse de 20 $ juste à temps pour Noël, et cela correspond aux offres que nous avons vues dans le passé sur le même appareil.

Lecteur multimédia Nvidia Shield Android TV Pro 4K | 20 $ de rabais



Utilise la puce Tegra X1+ de Nvidia et peut améliorer la vidéo jusqu’à 4K avec la conversion ascendante de nouvelle génération. Dispose de deux ports USB pour l’extension de stockage et autres. Comprend Plex Media Server intégré, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. Prend en charge Dolby Vision et Atmos. Commande vocale.

179,99 $ sur Amazon

Vous pouvez même économiser sur la version non-Pro dès maintenant. Le lecteur multimédia en continu Nvidia Shield 4K standard est tombé à 129,99 $ via Amazon et d’autres détaillants. C’est aussi une baisse de 20 $ et un match pour le même prix que nous avons vu lors du Black Friday et d’autres événements de vente majeurs.

Lecteur multimédia Nvidia Shield Android TV 4K | 20 $ de rabais



Bien que cette version non-Pro puisse manquer de certaines des fonctionnalités avancées, elle est également beaucoup moins chère. Et vraiment, vous obtenez toujours un accès complet à la plate-forme intelligente Android TV, ce qui signifie tout le même contenu à diffuser quelle que soit la version que vous achetez.

129,99 $ sur Amazon

En ce qui concerne le Nvidia Shield TV Pro, il est au sommet de la gamme Nvidia Shield TV. Vous pouvez voir comment le Pro se compare au non-Pro dans cette comparaison et décider vous-même des fonctionnalités que vous voulez vraiment. Il s’agit d’une machine puissante qui utilise la puce Nvidia Tegra X1+ et dispose d’une mise à l’échelle de l’IA qui garantit que tout votre contenu est d’une résolution aussi élevée que possible. Il dispose également de 3 Go de RAM et de 16 Go de stockage embarqué.

Vous avez accès à deux ports USB 3.0 sur le Nvidia Shield TV Pro, et vous pouvez les utiliser pour toutes sortes de choses, comme étendre vos options de stockage ou ajouter des périphériques USB comme un contrôleur de jeu. Si vous avez besoin d’idées, consultez ce tour d’horizon des meilleurs disques externes compatibles avec votre nouveau lecteur multimédia. Bien sûr, il dispose également d’un serveur multimédia Plex intégré, ce qui est un excellent moyen de rassembler tout votre contenu.

Il y a aussi beaucoup de technologie Dolby là-dedans. Vous bénéficiez de la prise en charge de Dolby Vision pour HDR qui aide à améliorer la qualité de l’image, et de Dolby Atmos et Dolby Digital Plus pour un son surround incroyable et un son tout à fait meilleur.

Avec Android TV, vous disposez d’une fantastique plate-forme intelligente qui vous permet d’accéder facilement à toutes vos applications de streaming préférées comme Netflix, YouTube et Hulu. Vous pouvez également transformer le système en console de jeu en connectant une manette. Utilisez GeForce Now de Nvidia pour jouer à des jeux basés sur le cloud que vous n’auriez peut-être pas réalisé auparavant. Il intègre également Google Assistant pour que vous puissiez contrôler le Shield TV Pro avec votre voix ou même contrôler votre maison intelligente sans quitter la pièce.

