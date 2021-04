Économisez 20% sur les coques de téléphone et plus dans la vente Otterbox

Nous ne pouvons pas tous nous permettre d’acheter un nouveau téléphone pour la fête des mères, mais une nouvelle coque de téléphone est un cadeau abordable et pratique. Otterbox est l’une des meilleures marques du secteur et, bien que les étuis soient généralement plus chers, une remise de 20% jusqu’à vendredi les place dans plus de budgets.

Les étuis Otterbox figurent en bonne place dans notre liste des meilleures marques d’étuis pour téléphones, les produits du fabricant étant axés sur la substance plutôt que sur le style. Ce ne sont pas les housses les plus sexy pour votre appareil, mais si vous ou votre mère êtes enclin à laisser tomber des téléphones ou des tablettes coûteux, il n’y a pas de meilleur accessoire pour éviter les dommages. Si vous venez de débourser plus de 1000 $ sur un Samsung Galaxy S21 Ultra, vous pouvez protéger votre investissement avec un étui de la série Commuter pour seulement 31,96 $ (8 $ de rabais) dans la promotion.

Il est facturé comme une vente sur tout le site, ce qui est un peu trompeur. Certains des styles de boîtiers les plus haut de gamme sont exclus, tels que le Symmetry Series Plus et le Defender XT. Ce sont cependant l’exception, et les choix Otterbox populaires tels que la série Symmetry et la série Defender Pro sont disponibles à des prix réduits. Il vous suffit de sélectionner votre appareil et de parcourir le large éventail d’options, avec personnalisation incluse et livraison gratuite aux États-Unis.

Otterbox fabrique plus que de simples étuis, produisant la grande majorité des accessoires téléphoniques dont vous pourriez avoir besoin. Ces autres périphériques sont également pour la plupart inclus dans la vente, des protecteurs d’écran et des prises pop aux chargeurs sans fil et aux banques d’alimentation. La réduction doit être appliquée automatiquement, mais si ce n’est pas le cas, utilisez le code promotionnel MOM21 à la caisse devrait faire l’affaire.

La vente vaut la peine d’être vue par vous-même, mais elle ne dure que jusqu’à la fin du mois. Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir comment vous pourriez mieux protéger votre appareil.